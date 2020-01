V kauze zariadenia Iris vypovedajú znalci, ktorí skúmali telá pacientov

Na utorok boli predvolaní šiesti znalci, dostavili sa štyria. Prvý zo znalcov, ktorý skúmal spoločne so svojím kolegom telá dvoch zosnulých poškodených sa odvolal na svoj písomný posudok. "Na tele zosnulej - jednej z pacientok zariadenia - objavili menšie podliatiny na viacerých častiach tela, injekčné vpichy, ale aj preležaniny. Tie vznikli ešte počas života poškodenej. Jej smrť spôsobilo srdcovocievne zlyhanie. Na tele poškodenej sa nenašli stopy násilia, respektíve že by sa mu bránila. V tele sa však našla toxická koncentrácia lieku Tramadol, ktorý sa používa na tlmenie strednej a silnej bolesti," vyplynulo z posudku, ktorý v utorok prečítal samosudca OS Bratislava I.

V prípade včasnej odbornej pomoci mohli pacientke zaistiť základné životné funkcie a mohla prežiť. Mohlo sa tak stať v čase, keď toxická koncentrácia nebola kritická a nedošlo by k zlyhaniu životne dôležitých orgánov. Ivana B. na pojednávanie eskortovali z väzby a Vanessu P., ktorá je stíhaná na slobode, zastupoval jej obhajca.

Ivan B. už dávnejšie potvrdil, že má HIV vírus, avšak lieči sa a 15 rokov berie pravidelne lieky. Vanessa P. z okresu Malacky, urobila 17. októbra pred samosudcom vyhlásenie o vine, a teda priznala vinu. Následne pred súdom uviedla, že o podávaní liekov rozhodoval Ivan B. a videla ho aj zavádzať pacientom kanylu. Taktiež, že do zariadenia vodil osoby, ktoré tam neboli zamestnané ani hospitalizované. Priznala tiež, že v zariadení užívali drogy a konzumovali alkohol, a to ona, Ivan B. i ďalšie osoby. Príbuzní klientov uviedli, že si mysleli, že Ivan B. je lekár, lebo tak vystupoval a aj ho tak všetci v zariadení oslovovali.

Niektorí uviedli, že ich rodinní príbuzní boli priväzovaní, aby nechodili po zariadení, a že boli aj bití. Ivan B. mal zároveň kontaktovať osoby s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Poškodeným mal zatajiť, že má potvrdenú infekciu vírusom HIV.

Vanessa P. a Ivan B. sú obžalovaní zo zločinu poškodzovania zdravia a obžalovaný Ivan B. aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. V zariadení mali klientom indikovať a podávať lieky a liečivá intravenózne, intramuskulárne vo forme tabliet a kvapiek. To aj napriek tomu, že na to nemali predpísanú odbornú spôsobilosť. Mohlo tak dôjsť k ohrozeniu zdravia či až k smrti klientov. V zariadení zomrelo viacero pacientov a niektorých z nich exhumovali. Pozostalí si uplatňujú odškodné od 700 do 30.000 eur.