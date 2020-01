Kauza zariadenia pre seniorov Iris: Proces s falošným lekárom bude pokračovať

Vypovedať by mali tentoraz znalci, pričom naposledy pred senátom OS Bratislava I vypovedalo v druhej polovici decembra minulého roku viacero svedkov a poškodených. Ďalší termín procesu je vytýčený aj na február. Falošného lekára Ivana B. v decembri na proces eskortovali z väzby a Vanessu P., ktorá je stíhaná na slobode, zastupoval jej obhajca.

Ivan B. už dávnejšie potvrdil, že má HIV vírus, avšak lieči sa a 15 rokov berie pravidelne lieky. Falošná zdravotná sestra, 18-ročná Vanessa P. z okresu Malacky, urobila 17. októbra pred samosudcom OS Bratislava I vyhlásenie o vine, a teda priznala vinu. Následne pred súdom uviedla, že o podávaní liekov rozhodoval Ivan B. a videla ho aj zavádzať pacientom kanylu. Taktiež, že do zariadenia vodil osoby, ktoré tam neboli zamestnané ani hospitalizované. Priznala tiež, že v zariadení užívali drogy a konzumovali alkohol, a to ona, Ivan B. i ďalšie osoby. Príbuzní klientov uviedli, že všetci si mysleli, že Ivan B. je lekár, lebo tak vystupoval a aj ho tak všetci v zariadení oslovovali.

Niektorí uviedli, že ich rodinní príbuzní boli priväzovaní, aby nechodili po zariadení, a že boli aj bití. Ivan B. mal zároveň kontaktovať osoby s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Poškodeným mal zatajiť, že má potvrdenú infekciu vírusom HIV.

Vanessa P. a Ivan B. sú obžalovaní zo zločinu poškodzovania zdravia a obžalovaný Ivan B. aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. V zariadení Iris mali klientom indikovať a podávať lieky a liečivá intravenózne, intramuskulárne vo forme tabliet a kvapiek. To aj napriek tomu, že na to nemali predpísanú odbornú spôsobilosť. Mohlo tak dôjsť k ohrozeniu zdravia či až k smrti klientov. V zariadení zomrelo viacero pacientov a niektorých z nich exhumovali. Viacerí pozostalí si uplatňujú odškodné od 700 do 30.000 eur.