Rekonštrukcia objektu Najvyššieho súdu sa predražila o trištvrte milióna eur! Závažné porušenia po audite

BRATISLAVA - Rekonštrukcia objektu Najvyššieho súdu SR na Klobučníckej ulici v Bratislave sa predražila o takmer trištvrte milióna eur. Vyplýva to z dokladov kontroly nariadenej podpredsedníčkou Najvyššieho súdu SR Jarmilou Urbancovou, ktorá teraz zastupuje aj predsedu Najvyššieho súdu SR, keďže táto funkcia je od 2. októbra neobsadená.

Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová, pôvodne mal súd zaplatiť za rekonštrukciu priestorov 1 397 319,70 eur bez DPH spoločnosti HANT BA, a.s., ktorá zvíťazila s najnižšou ponukou.

Ako ďalej priblížila Važanová, spoločnosť na základe podkladov plánovaných opráv písomne vysvetlila mimoriadne nízku cenovú ponuku. Podľa jej vyjadrenia bola cena za rekonštrukciu reálna. Počas rekonštrukcie bývalý vedúci Kancelárie NS SR Ivan Solej opakovane uzatváral dodatky, celkovo tri, so spoločnosťou HANT BA, a.s., čím došlo k výraznému navýšeniu sumy za rekonštrukciu.

Daniela Švecová (vľavo) a Jarmila Urbancová Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Závažné porušenia po audite

„Po vládnom audite, ktorý zistil 14 závažných porušení finančnej disciplíny ide o ďalšie závažné podozrenie z nehospodárneho nakladania s financiami počas predsedníctva Daniely Švecovej a jej generálneho tajomníka Ivana Soleja,“ vyhlásila v stanovisku Urbancová. Najvyšší súd SR pritom v pôvodných podkladoch odhadoval náklady na rekonštrukčné práce na 2,2 milióna eur.

Jarmila Urbancová Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Z dokladov výberového konania vyplýva, že trojčlennú výberovú komisiu netvorili zamestnanci Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zápisnicu z otvárania ponúk podpísali všetci členovia komisie, zápisnicu o vyhodnotení ponúk však podpísal len jeden z nich, predseda komisie,“ dodala Važanová.

Kontrolu nariadila Urbancová

Urbancová, ktorá nariadila kontrolu na NS SR, sa spomína v súvislosti s Marianom Kočnerom, ktorý čelí obžalobe z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Denník N informoval, že sudca Vladimír Sklenka mal vo februári 2018 písať Kočnerovi, že Urbancová hľadá podporu v súdnej rade na zvolenie do funkcie podpredsedníčky najvyššieho súdu. Potrebovala desať hlasov. „Jarinke pomôžem čo budem vedieť,“ napísal údajne Kočner. Následne už so Sklenkom podľa denníka riešili, ako by mohli ovplyvniť členov súdnej rady.

Bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová preto vyzvala podpredsedníčku NS SR Jarmilu Urbancovú na odchod z funkcie. Pridala sa tým k desiatke sudcov, ktorí v súvislosti so zverejnenou komunikáciou viacnásobne stíhaného Kočnera, od Urbancovej požadujú to isté. „Rovnako aj ja považujem za neakceptovateľné, aby ste pri tak závažných podozreniach stáli v čele Najvyššieho súdu SR, a preto sa k výzve na vaše bezodkladné vzdanie sa funkcie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR pripájam," uviedla 31. októbra Švecová.