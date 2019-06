Pojednávanie o dvojnásobnej vražde prebehne vo väzení: Sprísnenie bezpečnosti je nevyhnutné

"Realizácia týchto bezpečnostných opatrení v budove Justičného paláca a jej blízkosti by viedla k paralyzovaniu alebo podstatnému obmedzeniu činnosti oboch súdov, sídliacich v budove, t. j. Krajského súdu v Bratislave a Okresného súdu v Bratislave," povedal Adamčiak. Požiadať o možnosť účasti na pojednávaní je možné do stredy do 12:00 prostredníctvom hovorcu Krajského súdu v Bratislave.

V kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004 začne vo štvrtok rozhodovať nový senát Okresného súdu Bratislava I. Naposledy sa v tejto veci pojednávalo v roku 2016, následne odišiel pôvodný predseda senátu do dôchodku. Spisový materiál si tak musel naštudovať nový predseda senátu. V prípade, že v rámci trestného konania nastane zmena v senáte, musia obžalovaní so zmenou súhlasiť. Inak sa vykonané dokazovanie bude musieť pred súdom zopakovať.

Mladú ženu a desaťročného chlapca zavraždili 29. decembra 2004 v Moste pri Bratislave. Obeťou mal byť podľa výsledkov vyšetrovania bývalý policajt Juraj G., otec chlapca a vtedajší partner zabitej ženy. Páchatelia však v aute omylom zastrelili dieťa a ženu. Vo veci sú obžalovaní na doživotie odsúdený príslušník východoslovenského podsvetia Branislav A. a tiež Nikola P., Jozef B. a Karol M., ktorý je dlhodobo na úteku v zahraničí. V prípade tejto dvojnásobnej vraždy sa na Okresnom súde Bratislava I konal aj separátny proces s dvojicou obžalovaných Radoslavom M. a Róbertom B. Prvý menovaný bol podľa prokuratúry objednávateľom vraždy expolicajta. Dvojicu však súd oslobodil.