Glváč prehovoril o detailoch komunikácie so Zsuzsovou: Vydierali ho kvôli pikantnostiam?

Glváč, ktorý čelí ostrej kritike verejnosti, zverejnil detaily ako riešil komunikáciu. Podľa neho bola čisto osobná a nepredstavovala žiadne bezpečnostné riziká. Preto sa podľa vlastným slov na odporúčanie tajných rozhodol so Zsuzsovou alias Aya Aliou komunikovať aj cez svojich ľudí a nie napriamo. Glváč zároveň vylúčil, že by sa s Alenou kedykoľvek stretol, či už v Národnej rade SR alebo inde. Jaromír Čižnár jeho alibi potvrdil.

Čižnár potvrdil, že ho Glváč informoval

„Vtedajší minister obrany pán Martin Glváč oslovil pána generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára pri náhodnom stretnutí v parlamente a len okrajovo v rámci rozhovoru mu uviedol, že sa na neho kontaktuje nejaká osoba, čo mu bolo podozrivé. Generálny prokurátor na to uviedol, že Generálna prokuratúra SR takéto veci nerieši a už vôbec nie osobné kontakty vtedajšieho ministra, a že určite vie, na aké zložky sa má obrátiť, ak sa mu zdá takýto kontakt nezvyčajný. Generálny prokurátor sa o túto vec ďalej nezaujímal, pretože Generálnej prokuratúre SR nebolo doručené žiadne trestné oznámenie ani iné podanie od pána Glváča, a ani nebola Generálna prokuratúra SR požiadaná o súčinnosť v rámci svojej právomoci. To, že dotyčnou osobou mala byť Alena Zs. sa generálny prokurátor dozvedel len v týchto dňoch z médií,“ uvádza sa v stanovisku generálneho prokurátora.

​Úrad špeciálnej prokuratúry, SIS a ani Vojenské obranné spravodajstvo zatiaľ nepotvrdili, že by v tomto prípade spolupracovali s Martinom Glváčom.

Žiga mu verí

Podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga nemá dôvod neveriť podpredsedovi NR SR Martinovi Glváčovi (Smer-SD), že nehovorí pravdu o komunikácii s Alenou Zsuzsovou, obvinenou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Deklaroval to po stredajšom rokovaní vlády. „Jeho vyjadrenie poznám z médií. Očakávam, že tento týždeň podá viac informácií, ale nemám dôvod mu neveriť, je to kolega, ktorého poznám dlhé roky. Verím, že komunikoval cez tretiu osobu,“ povedal Žiga.



Zároveň zdôraznil, že od prepuknutia kauzy s Glváčom osobne nebol. „Ak by to mala byť pravda, unikajú nám z policajného spisu materiály. Ak to pravda nie je, je to hypotetická debata,“ dodal. Kauzou sa má zaoberať aj výbor pre činnosť Vojenského spravodajstva. Navrhol to predseda parlamentného kontrolného výboru Eduard Heger z OĽaNO, ktorý zasadnutie zvolal. Výbor by mal verifikovať, či Glváč o informovaní tajných hovorí pravdu.

Alena Zsuzsová komunikovala s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nich patria bývalý námestník generálneho prokurátora René Vanek, bratislavský župan Juraj Droba či poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár. V minulosti unikla aj komunikácia medzi ňou a Danielom Lipšicom. Ten poprel, že by s ňou písal a tvrdil, že mu hakli Facebook.

ROZHOVOR s Martinom Glváčom

Kedy a komu ste nahlásili komunikáciu s Alenou Zsuzsovou?

Tento konkrétny kontakt prebehol ešte v čase môjho pôsobenia na ministerstve obrany. Z môjho tímu ma vtedy upozornili, že ma intenzívne oslovuje ženský profil, bez mena pod nejakým nickom, ktorý sa snažil nadviazať komunikáciu a začala posielať aj svoje fotky. Preto som sa obrátil na mne podriadeného riaditeľa VS, ktorý vyhodnotil uvedený kontakt vzhľadom na moju osobu aj ministerstvo obrany ako netoxický. Ďalej sme v komunikácii postupovali v zmysle ich odporúčaní a v spolupráci s mojím tímom. Táto komunikácia sa nikdy nevymkla z osobného charakteru, v tom čase sa netýkala činnosti ministerstva obrany a ani neskôr politickej činnosti, pretože v takom prípade som mal tieto zložky procesne opätovne informovať.

Kto konkrétne bol do tejto komunikácie zainteresovaný a ako?

V prvom rade. Nikdy som ja ani nikto z môjho tímu nekomunikoval s osobou s menom Zsuzsuová. V tom čase ani nebolo známe o koho ide, nekomunikovala pod svojim menom, fotky neboli autentické, nebola verejne známa a nebol dôvod sa niečoho obávať preto, tak ako mnohým ďalším aj jej bolo zo slušnosti odpísané a myslím, že tak to urobili aj všetci ostatní, ktorí sú toho súčasťou. Som politik a nemôžem kontrolovať každého kto sa mi ozve cez facebook či inú sieť, žiadať od neho register trestov, jednoducho musím znášať väčšie riziko ako bežný občan. Okrem mňa komunikovali moji najbližší spolupracovníci prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov, samozrejme s mojim vedomím. Asi si nemyslíte, že ja by som mal čas odpisovať každému, kto mi niečo píše alebo niečo žiada? Zdôrazňujem však, že od začiatku až do konca našej komunikácie nikto z nás nevedel o koho ide.

Ako a kedy začala komunikácia so spomínanou Zsuzsuovou? Písala prvá ona, ak áno ako to prebiehalo?

Ako som už povedal tento konkrétny kontakt prebehol ešte v čase môjho pôsobenia na ministerstve obrany. Ako prvá oslovila môj profil myslím cez facebook. Následne som postupoval, ako som už povedal.

Stretli ste sa s ňou? Kedy, kde a ako toto stretnutie prebiehalo?

Dnes vieme, že nevystupovala pod svojou identitou. Ak by som to teda vylúčil ako politik, ktorý sa stretáva s ľuďmi na rôznych mítingoch, verejných stretnutiach a podujatiach, kde sú aj desaťtisíce ľudí a môžu ma tam osloviť, baviť sa so mnou, odfotiť sa, či podať mi ruku, tak by som asi klamal. Ale rozhodne som s ňou nebol na súkromnom stretnutí v kaviarni, na hoteli, v národnej rade, v mojom súkromnom priestore, neexistuje.

Vydieral Vás niekedy niekto existenciou tejto komunikácie?

Nikdy. Aj tá neverifikovaná zverejnená komunikácia je dôkazom toho, že nemala žiadne požiadavky, žiadny prospech, nikto z nás sa ňou nebavil o pracovných záležitostiach, takže som sa nemal čoho obávať. A tá lož, ktorá sa šíri v niektorých médiách o mojom skákaní po plafón pri rokovaní o amnestiách už bola vyvrátená docentom Kresákom.