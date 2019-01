Minister Gál je presvedčený, že sa kauza Gorila vyšetrí

"Nepoznám okolnosti prípadu, to je x vecí, ktoré musia spĺňať," reagoval minister na otázku, či budú nahrávky považované za zákonne získané. Gál je však presvedčený, že kauza Gorila sa vyšetrí.

"Koľko všelijakých káuz sme mali na Slovensku, o ktorých sa vravelo, že sa nevyšetria. Keby mi niekto v roku 2016, keď sme sa stali súčasťou tejto vládnej koalície, povedal, že sa nám podarí zrušiť Mečiarove amnestie, tak by som tomu neuveril. Podarilo sa aj to. Teraz sme požiadali o vydanie Ľuboša Kosíka z Mali, keď sa aj to podarí, budeme mať možnosť to šetrenie aj pri tejto veci niekde dotiahnuť," uzavrel.