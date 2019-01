Minister Gál: Finalizujeme zmluvy k novej budove rezortu spravodlivosti

Minister spravodlivosti Gábor Gál.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti finalizuje zmluvné podklady k novej budove, do ktorej sa má rezort v tomto roku presťahovať. Pre agentúru SITA to potvrdil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), podľa ktorého by bolo najlepším riešením, ak by štát odkúpil priestory novej budovy do vlastníctva v čo možnom najkratšom čase.