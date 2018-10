MIMORIADNE Kiska prehral spor v kauze Slavkov: Sudcu, ktorý rozhodol, chytili so zbraňou a kokaínom

Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský totiž v piatok rozhodol v kauze sporných pozemkov pod Tatrami, o ktorých vlastníctvo sa sporil Ján Franc so slovenským prezidentom. Sudca dal vo verdikte za pravdu žalobcovi, a teda uznal vlastnícke práva k pozemkom Jánovi Francovi. Radačovský vyzval Kisku, aby odstúpil. Kiska jeho vyjadreniam nerozumie. Radačovský čelil obvineniam z nedovoleného ozbrojovania a prechovávania kokaínu.

Kiska reaguje, sudca je zaujatý

Prezident v reakcii napísal, že sú v spore dvaja poškodení. „V tomto spore sú dvaja poškodení. Andrej Kiska, ktorý pozemok riadne a v dobrej viere pred 20 rokmi kúpil, čo konštatoval sudca okresného súdu a pán Franc, ktorý podľa sudcu o pozemok neprávom prišiel. Je nepochybné, že pred takmer 20 rokmi pochybil štát, ktorý všetky právne úkony riadne schválil a preto Andrej Kiska nemal žiaden dôvod celé roky pochybovať o platnosti svojho čistého listu vlastníctva,“ uviedla v stanovisku kancelária prezidenta.

Ľudsky prezident absolútne rozumie emóciám rodiny pána Franca. „Ak skutočne neprávom o pozemok prišli, jeho pocity by boli rovnaké. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať, vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť voči prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol, čím poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu pána Franca,“ dodal v reakcii.

Radačovský bol obžalovaný z nedovoleného držania zbraní a prechovávania drog

Zdá sa, že Radačovský má toho ako sudca na rováši viac než dosť, v roku 2012 ho žilinský súd oslobodil. Bol obžalovaný z nedovoleného ozbrojovania a prechovávania drog. Prípad sa ťahal viac než 12 rokov. Žilinský okresný súd trikrát rozhodol o vine obžalovaného, popradský sudca sa vždy odvolal. „K oslobodeniu obžalovaného došlo preto, lebo podľa presvedčenia krajského súdu skutky v konkrétnej situácii nie sú trestnými činmi. Rozhodnutie je právoplatné,“ povedala vtedy hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Záborská.

V takmer dvanásť rokov ťahajúcom sa procese žilinský okresný súd trikrát rozhodol o vine obžalovaného, dvakrát ho odsúdil na rok nepodmienečne a raz na rok podmienečne. Popradský sudca sa vždy odvolal. Naposledy ho žilinský okresný súd odsúdil v máji 2011 na jeden rok podmienečne. V aute popradského sudcu našla policajná hliadka v júli 1999 pri cestnej kontrole v Košiciach osemnásť skladačiek so 16,8 gramu päťdesiatpercentného kokaínu a nelegálne držanú podomácky upravovanú guľovú zbraň so štyrmi nábojmi.

Radačovský sa cítil byť nevinný. Ako uviedol na pojednávaniach, nanajvýš sa mohol dopustiť trestného činu nadržiavania a neoznámenia trestného činu. Odmietol sa však vyjadriť, odkiaľ drogy aj nelegálnu zbraň získal. Priznal len, že to bolo v obytnom dome na Tokajskej ulici v Košiciach, kde bol vtedy ubytovaný jeho syn, študent právnickej fakulty.

Sudca vyzval Kisku, aby odstúpil

Sudca po pojednávaní nepriamo vyzval Kisku, aby vzhľadom na zistenia v kauze odstúpil z funkcie prezidenta republiky a prestal byť politicky činný. „Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal pre Pravdu sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský po pojednávaní.

„Dôvod, prečo súd takto rozhodol, je, že čo sa týka skutkových zistení, je absolútne zrejmé a nespochybniteľné, že pán doktor Franc nadobudol tieto pozemky od svojho otca na základe darovacej zmluvy. On aj jeho otec sa správal k týmto pozemkom ako vlastník, pretože ich dal aj do nájmu, a nemožno teda konštatovať, že šlo o nedbalého vlastníka,“ konštatoval sudca. Na druhej strane, doplnil, že žalovaný Kiska na základe kúpnej zmluvy predmetné pozemky nadobudol od Júliusa Sirockého.

Buďme teda objektívni

„Buďme teda objektívni, vychádzajme z dôkazov a vezmime do úvahy, že čo sa týka Kisku, pozemky nadobudol v dobrej viere. Ale koho sa týka otázka dobrej viery, veď obaja konali v dobrej viere. V prípade, že by súd zamietol žalobu, čo by sa udialo? Udialo by sa to, že pán Franc by prišiel zákonným spôsobom o to, čo v skutočnosti mal, a vlastníkom by ostal pán Kiska. Bolo by to spravodlivé rozhodnutie? Teraz, keď som takto rozhodol, nič sa vlastne neudialo, pretože pozemky ostanú v rukách toho, komu patrili, a pán Kiska má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od toho, od koho pozemky kúpil,“ zdôraznil Radačovský a dodal, že rozhodol aj na základe svojho vedomia, svedomia, presvedčenia a životných skúseností. Verí, že jeho rozhodnutie nebude nikto spochybňovať.

Žijeme čestne

Právny zástupca prezidenta Ladislav Scholcz nevylúčil ani nepotvrdil, že jeho klient sa voči verdiktu súdu odvolá. „Budem ho informovať o výsledkoch sporu, zváži všetky okolnosti, zatiaľ neviem povedať, či sa odvoláme,“ uviedol po vyhlásení verdiktu. „Je to úľava, pretože kdekoľvek sme išli, nás odbili. Celá táto záležitosť je jeden veľký podvod, v ktorom sa ešte ďalšie vyšetrovanie bude viesť,“ zhodnotil verdikt súdu Franc. Na pojednávaní bola aj mama žalobcu Anna Francová, ktorá veľmi ťažko prežívala celý spor.

„Manžel to dostal ako dar a my sme to dali potom nášmu synovi. Bolo to veľmi smutné, nič falošné sme nerobili, žijeme čestne. Teraz som spokojná, že sa na súde robia poriadky,“ zhodnotila. Ako dodala, bola veľmi prekvapená z toho, že to prezident nechal zájsť až do takéhoto stavu. Na Okresnom súde (OS) v Poprade sa v v polovici mája začalo pojednávanie ohľadom sporu o vlastníctvo pozemkov v katastri obce Veľký Slavkov, ktorého majiteľom má byť prezident SR Andrej Kiska. Ján Franc však tvrdí, že výlučným vlastníkom predmetných pozemkov je on.

Kiska tvrdil, že zlyhali štátne orgány

OS ešte koncom januára predbežne prerokoval predmetný spor, v rámci ktorého bola posledná možnosť, aby sa konflikt vyriešil mimosúdne. K dohode medzi oboma stranami nedošlo, a preto sa v polovici mája postavili pred súd. Stále trvajú na svojich vlastníckych právach, Kiska vtedy tvrdil, že v tomto prípade zrejme zlyhali štátne orgány.

„Je to taká zvláštna situácia, povedal som to aj minule, predstavte si, že si kúpite byt a o 20 rokov príde niekto, koho ste nikdy nevideli a povie, ten byt mi vráť, lebo je môj. Musím povedať, že aj po tom, čo som si dnes vypočul, pokiaľ skutočne došlo k pochybeniu štátu a niekto o niečo prišiel neprávom, je mi to nesmierne ľúto,“ povedal v máji Kiska.