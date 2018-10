Sudca, ktorý rozhodol o Kiskovej kauze: Jeho výroky prešetrí Gál aj predsedníčka Súdnej rady

Radačovský na adresu prezidenta poznamenal, že na jeho mieste by odstúpil z politického života a navyše sa odsťahoval z krajiny. Výroky sudcu preverí okrem Praženkovej aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). V prípade, že Radačovský prekročil svoje právomoci, môže čeliť disciplinárnemu stíhaniu. O postupe Praženkovej informovala hovorkyňa súdnej rady Veronika Müller.

"Každý sudca si musí uvedomiť, že nereprezentuje navonok len svoju osobu, ale aj celý justičný stav. Samozrejme, písané aj nepísané normy definujú isté rozpätie vzoru správania sa sudcu. Do pojednávacej miestnosti pri zdôvodňovaní rozhodnutia patria len vecné a právne argumenty, ktoré sa vzťahujú na odôvodnenie výroku konkrétneho rozhodnutia, a sú obsiahnuté aj v písomnom odôvodnení rozhodnutia. Iná argumentácia k rozhodnutiu súdu zo strany sudcu do pojednávacej miestnosti nepatrí," uviedla v stanovisku Praženková. "Medializované vyjadrenia konkrétneho sudcu považujem za presahujúce vyššie uvedené limity správania sa sudcu. Po podrobnom preskúmaní okolností medializovaného prípadu zvážim rozsah porušenia povinností sudcu a podanie návrhu na disciplinárne konanie," doplnila.

Predmetom súdneho sporu na Okresnom súde v Poprade medzi Andrejom Kiskom a Jánom Francom bolo určenie vlastníctva sporných pozemkov v katastri Veľkého Slavkova, ktoré prezident kúpil pred takmer dvadsiatimi rokmi prostredníctvom sprostredkovateľa. K vlastníctvu 1,2 ha sporného pozemku sa však prihlásil aj Ján Franc z Popradu, ktorý ho zdedil po svojom otcovi o rok skôr, ako pozemok kúpil prezident, dal ho do prenájmu družstvu a dostával riadny nájom. To, že nie je vlastníkom, sa Franc dozvedel náhodou a podal žalobu. Verdikt súdu bol v prospech Franca. Sudca okresného súdu rozhodol v prospech obžaloby a na margo prezidenta si neodpustil poznámku, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska.