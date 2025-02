Polícia obvinila Slováka, ktorý bojoval na strane Ruska: Jaroslavovi hrozí až 8 rokov väzenia

(Zdroj: Facebook/Aleksandr Kachura, SITA/AP/Russian Defense Ministry Press Service)

„V danom prípade vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach obvinil jednu osobu zo zločinu služba v cudzom vojsku,“ uviedla pre Nový čas policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Za službu v cudzom vojsku bez príslušného povolenia hrozí podľa trestného zákona v prípade odsúdenia trest väzenia od dvoch do ôsmich rokov. V prípade vojny alebo vojnového stavu na Slovensku by trest bol prísnejší.

"Rezort diplomacie je v kontakte s ukrajinskou stranou, ktorá oficiálne potvrdila zajatie občana Slovenskej republiky," uviedlo slovenské ministerstvo zahraničia. Dodalo, že bližšie informácie nemôže poskytnúť pre ochranu osobných údajov a chýbajúci súhlas dotknutej osoby.

Mal byť medikom, ale poslali ho do útoku

Ešte v júni minulého roka natočil so zajatým Slovákom video ukrajinský producent Oleksander Kačura. Vo videu Jaroslav tvrdí, že je medik a v ruskej armáde mal odnášať zranených do bezpečia, no Rusi ho poslali do útoku. Na otázku Kačuru, či majú ľudia bojovať proti Ukrajine odpovedal rázne. „Nie, ani do ruskej armády nemajú vstupovať. Ani na územie Ukrajiny,“ dodáva Jaroslav. Ukrajinský producent upresnil, že ani Jaroslavovi sa to nevyplatilo.

archívne video

S Rusmi mal Jaroslav údajne podpísať zmluvu za 200-tisíc rubľov mesačne, teda v prepočte asi 2-tisíc eur. V minulosti si mal podľa zistení Nového Časuodpykal deväť rokov vo väzení za vraždu ženy, na ktorej sa podieľal v roku 2005 ako mladistvý.