FOTO Polícia pátra po matke štyroch detí: Zľahla sa po nej zem, klamala o tom, kde pracuje

Ako informovala trnavská krajská polícia, naposledy sa zdržiavala v Košútoch, odkiaľ v stredu podvečer odišla. Blízkym tvrdila, že ide do práce do Serede, tí však zistili, že nikdy predtým tam nepracovala. Doposiaľ sa nestalo, že by sa domov nevrátila.

Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri pátraní, je možné oznámiť na linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke polície.