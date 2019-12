Rýchlo a zbesilo na slovenský spôsob: VIDEO Vodič unikal polícii, až kým nehavaroval

Unikajúceho šoféra policajti prenasledovali cez Dvorníky a Bojničky. Vodič išiel vysokou rýchlosťou, v protismere, cez plnú čiaru a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov. Naháňačka sa skončila nehodou v Hlohovci.

Vodič vyšiel mimo cestu do priekopy a narazil do dopravnej značky. Z auta vybehol a dal sa na útek cez pole. Beh si však bude musieť ešte natrénovať, lebo následne ho ďalšie policajné hliadky spacifikovali a predviedli na policajné oddelenie. Za jeho konanie mu hrozí v správnom konaní pokuta do výšky 1 300 eur a zákaz jazdiť od 12 do 60 mesiacov.