PMJčkári chytili zdrogovanú taxikárku: FOTO Hazardovala s nevinnými životmi, nekompromisná reakcia zamestnávateľa

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Mladá taxikárka hazardovala so životmi nevinných ľudí. Krátko predtým, ako ju zastavili PMJčkári, vraj vysadila zákazníka. Vodička síce nenafúkala, no policajtom sa jej správanie nepozdávalo, a preto ju poslali na odber biologického materiálu. Toxikologické vyšetrenie potvrdilo najhoršiu obavu.

Taxikárka na seba upozornila sama, keď pri zmene smeru jazdy nevyhodila smerovku. Keď ju policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky zastavili predpísaným spôsobom, podrobili ju kontrole. Dychová skúška ukázala negatívny výsledok. Mužom zákona ale na jej správaní čosi nesedelo. „Vzhľadom na to, že vodička javila známky požitia omamných a psychotropných látok, na zistenie ich požitia bol u nej nariadený odber biologického materiálu,“ povedala pre topky.sk krajská hovorkyňa polície Jana Mésarová.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Predstavitelia zákona šoférke zadržali vodičský preukaz. Najhoršia obava sa potvrdila. „Výsledok toxikologického vyšetrenia na zistenie požitia omamných a psychotropných látok bol pozitívny,“ doplnila Mésarová.

Podľa informácií televízie JOJ taxikárka tesne predtým, než ju zastavila hliadka, vysadila klienta. Zo ženinho správania sú pohoršení aj jej bývalí kolegovia.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Majiteľ taxislužby Peter Petruf bol k mladej žene nekompromisný. Dal jej okamžitú výpoveď a je rád, že policajti zakročili. „Spoliehame na prácu príslušníkov polície. Pokojne môžu byť kontroly častejšie,“ povedal Petruf s tým, že opäť zachytili čiernu ovcu medzi taxikármi.

O osude vodičky bude rozhodovať správny orgán, a to príslušný okresný dopravný inšpektorát. „Za tento priestupok je v správnom konaní možné uložiť sankciu vo výške od 200 do 1000 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do 5 rokov,“ uviedla hovorkyňa polície.

Nejde však o prvý prípad, s ktorým sa PMJčkári na cestách v Spišskej Novej Vsi stretli. Televízia pripomenula. Že zastavili už 13 zdrogovaných vodičov. Riešení boli v priestupkovom konaní.