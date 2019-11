Ozbrojená dráma na juhu Slovenska: Muž sa vyhrážal, že zastrelí svoju rodinu a policajtov

KOŠICE – Do Koceľoviec v okrese Rožňava privolali policajtov v piatok 29. novembra popoludní k 65-ročnému mužovi, ktorý pod vplyvom alkoholu niekoľkokrát zaútočil na svoju manželku a rodine sa vyhráža zabitím.

Informuje o tom košická krajská polícia na svojom facebookovom profile. Muž bol zamknutý v izbe a spoza dverí kričal na policajtov a členov rodiny, aby okamžite odišli preč. Začal sa im vyhrážať, že ich zastrelí. Jeden z členov rodiny polícii potvrdil, že muž môže mať v izbe strelnú zbraň a dýku. Polícia preto privolala posily. Pripravený bol aj vyjednávač.

Policajti istení psovodom vošli do domu, čo však zaregistroval agresívny muž a zo zamknutej izby začal vykrikovať, že zabije a zastrelí každého, kto vstúpi do izby. Muž nereagoval ani na opakované výzvy policajtov a neupokojil sa. Policajti preto museli okamžite konať. Vykopli dvere a vtrhli do izby, v ktorej muž sedel na posteli s rukami skrytými pod perinou.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Policajti v zmysle zákona použili hrozbu služobnou zbraňou, muž sa postavil a snažil sa zaútočiť na policajtov a neustále opakoval vyhrážky zabitím. Nakoľko naďalej aktívne odporoval, museli ho policajti spacifikovať. Muža obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia a spracovali podnet na jeho stíhanie vo väzbe.