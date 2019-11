Michal (20) zmizol v centre Bratislavy: Ťažký týždeň pre blízkych, všetko smeruje k najhoršiemu

BRATISLAVA - Po nezvestnom Michalovi (20) už niekoľko dní pátrajú dobrovoľníci aj polícia. Zmizol 20. novembra v centre hlavného mesta. Vyparil sa po tom, ako si bol skoro ráno zabehať so spolužiakmi. Celý prípad sprevádzajú obavy, že sa rozhodol ukončiť svoj život. Pátranie však nekončí.

Policajná akcia na brehu Dunaja: FOTO pátrajú po nezvestnom Michalovi, skok z Mosta SNP?

Mladík mal v osudné ráno pri sebe mobilný telefón, na ten sa mu však už nik nedovolal. Peňaženku si so sebou nevzal, predpokladá sa, že teda nemal ani doklady. Polícia neskôr zverejnila informáciu, že disponuje kamerovým záznamom zo dňa 20.11., kedy mladý muž zmizol. Zaznamenáva skok neznámej osoby z Mosta SNP. Ten sa nachádza neďaleko miesta, kde ho videli naposledy.

"Vyhodnotením kamerových záznamov v časovej a miestnej súvislosti polícia predpokladá, že touto osobou mal byť s najväčšou pravdepodobnosťou nezvestný muž," informovala počas víkendu bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Práve preto sa najbližší obávajú najhoršieho.

Nič nie je potvrdené

Aj napriek obrovskému úsiliu sa ale telo človeka, ktorý skočil do Dunaja, zatiaľ nepodarilo nájsť. Nie je preto potvrdené, že išlo práve o Michala. "Telo sa zatiaľ nenašlo, preto nie je jasné, že to bol stopercentne on. Pátranie sme neukončili, Miška stále hľadáme a priebežne monitorujeme aj rieku Dunaj. Za každú informáciu o nezvestnom budeme vďační," uviedol Pohotovostný pátrací tím.

Vyparil sa po rannom behu

Prešovčan, ktorý študoval v hlavnom meste, zmizol minulý týždeň v stredu. Po rannom behu sa spolužiakom stratil z dohľadu v centre mesta, neďaleko Dómu sv. Martina. Potom už o ňom nemali žiadne správy. "Odvtedy nebol ani u seba na internátnej izbe, ani v škole a ani na dohodnutom stretnutí," uvádzala na sociálnej sieti už spomínaná organizácia, ktorá od štvrtka po Michalovi pátrala na žiadosť jeho spolužiakov.

Aj mladí ľudia, ktorí chlapca poznajú, aj jeho rodina, je teda z celej situácie otrasená. Vzhľadom na to, že ide o citlivý prípad, sa nechcú vyjadrovať k tomu, čo sa stalo.

S tragickými udalosťami zmiznutie nesúvisí

Polícia, dobrovoľníci, ale aj mladíkovi spolužiaci, postupne prechádzali miesta, kde by sa Michal mohol zdržiavať. "Prešli sme široké okolie, katakomby pod hradom, okolie mosta SNP, brehy a ramená Dunaja na viacerých miestach...," vymenoval Pohotovostný pátrací tím. No všetko bolo zatiaľ márne. Nádej ale umiera posledná.

Organizácia aj zástupcovia zákona zároveň upozorňujú na to, že zmiznutie chlapca nemá súvis s udalosťami, ktoré sa udiali za posledný čas v Bratislave.

Michal Stach je približne 180 centimetrov vysoký, normálnej postavy. V hlavnom meste je relatívne nový. Býva na internáte Svoradov, ktorého okolie však pozná. Každá informácia môže pomôcť k vypátraniu mladého muža. V prípade, že ste ho videli, obráťte sa na políciu.