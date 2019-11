Panika po smrti Violy: FOTO Šíria sa správy o tretej umučenej žene, polícia vyzýva verejnosť

BRATISLAVA - Po tom, ako sa v Bratislave našlo dobité telo krásnej učiteľky, modelky a umelkyne Violy Macákovej, zaplavil Slovensko strach. Na svedomí to má aj zvláštna komunikácia polície, ktorá o jej zabití informovala až po medializácii.

Violu našli 11. novembra v bratislavskom Zimnom prístave. O týždeň na to sa informácia o jej smrti dostala do médií. 12. novembra však po mladej žene bolo vyhlásené pátranie. Podľa informácií portálu nastope.sk mala Viola ležať v márnici štyri dni označená ako neznáma žena XY.

Polícia neskôr prostredníctvom sociálnej siete informovala, že išlo o taktiku, aby chytila páchateľa. Toho však zrejme stále nemá, keďže 11 dní po vražde prehľadávala breh Dunaja a miesto, kde umučenú Violu našli.

Ďalšie mŕtve ženy

Polícia zorganizovala aj tlačovú konferenciu, na ktorej informovali o ďalšom tele ženy, ktorú našlu v ranných hodinách. To vyvolalo ešte väčšiu paniku aj napriek tomu, že občanov ubezpečili, že prípady spolu nesúvisia. Nepodali však žiadne bližšie informácie.

Až hodinu po tlačovej konferencii polícia opäť prostredníctvom sociálnej siete informovala o tom, že druhá nájdená žena mala 28 rokov a obhliadajúci lekár vylúčil cudzie zavinenie. Išlo tak zrejme o samovraždu. Prečo tieto informácie polícia nepovedala už na tlačovej konferencii, ostáva záhadou.

Najnovšie sa však po sociálnej sieti začali šíriť správy o tretej mŕtvej žene. "Našla sa ďalšia. Rovnako znásilnená, umučená v prístave. Polícia povedala, že to spolu nesúvisí, ale je to len taktika," píše sa v komunikácii na mobilnej aplikácii Whatsapp.

Príspevky sa začali šíriť rýchlosťou blesku počas noci. Polícia ešte okolo polnoci informovala o tom, že správy sú falošné. "Ide o mimoriadne závažnú dezinformáciu, teda hoax. Šíri sa hlavne vo forme Stories na Instagrame, ale je už aj na Facebooku. Dosah môžeme rátať v desiatkach tisíc ľudí. Keď zoberieme do úvahy, že sa tento hoax šíri práve v piatok v noci, keď je veľa mladých ľudí vonku v meste, môže vyvolať panickú hystériu," napísala polícia.

Polícia sa osobami zaoberá

Pri hoaxoch nie je problém len to, že ich niekto vytvorí, ale problém majú aj ľudia, ktorí takúto neoverenú informáciu šíria. Podľa priložených obrázkov, ktoré polícia zdieľala, je jednou zo šíriteľov nepravdivej informácie o ďalšej zabitej žene, aj Anet S. Tá má na svojom profile takmer 2000 priateľov a jej príspevok mal takmer 300 zdieľaní.

Aj napriek tomu, že ju ľudia upozorňovali, že to pravda nie je, Anet sa obhajvala tým, že "síce to nie je pravda, ale mohla by byť". Príspevok zmazala až v sobotu doobeda po tom, ako jej celé meno aj s fotkou zverejnil portál omediach.com a polícia potvrdila, že sa osobami, ktoré hoax šírili, zaoberá.

"V noci sme aj vďaka vám zozbierali niekoľko šíriteľov a autorov dezinformácií, kvôli ktorým sa medzi ženami šíri panika. Aj keď je víkend, ich konaním sa zaoberáme, pretože sú podozrivé zo šírenia poplašnej správy, za čo im hrozí väzenie až na dva roky," informovala polícia.

O pomoc žiada verejnosť

Policajný zbor žiada o pomoc pri zastavení šírenia hoaxu aj širokú verejnosť. "Zdôrazňujeme, že od smrti slečny Violy nedošlo v Bratislave k žiadnej vražde alebo zabitiu. Ak bolo aj nájdené nejaké telo, išlo o prípad, keď k smrti nedošlo cudzím zavineným, treda treťou osobou. Ako sme dnes informovali, zbierame screenshoty/statusy, ktoré šíria dezinformácie a paniku medzi obyvateľmi Bratislavy. Kriminálna polícia situáciu analyzuje. V tomto prípade autorom takýchto statusov môže hroziť basa na až dva roky," píše polícia.

"Chceme vás poprosiť, aby ste nám do správ posielali dezinformácie súvisiace s touto témou a to najlepšie tie, z ktorých bude zrejmé určiť ich autorov, a hlavne ich pôvodcov - teda tých, ktorí ich napísali ako prví," vyzýva verejnosť.