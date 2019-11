Muža obžalovali v súvislosti so smrťou jeho vnučky (†1,5): Zomrela kvôli jeho hlúposti

Dievčatko v júli vypadlo z okna na jedenástom poschodí výletnej lode Freedom of the Seas, ktorá v tom čase kotvila v Portoriku. Jej starý otec, 51-ročný Salvatore Anello, sa podľa jeho vlastných slov už len "s hrôzou pozeral na celý pád".

Ako hovorí, malú Chloe Wiegand posadil na okennú parapetu, aby mohla búchať do skla, tak ako to rada robila na hokejových zápasoch, na ktoré ju tiež brával. Anello si však neuvedomil, že okno bolo otvorené a dievčatko namiesto búchania do skla spadlo do mora.