Daňový raj pod Zoborom: V podivnom nitrianskom dome sídli 40 firiem, spojenie s Ndraghetou

Podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka išlo väčšinou oprázdne schránky, ktoré boli zriadené Talianom Romolom Cicherom. V budove sa však objavili aj ľudia, ktorí sú spojení s talianskou mafiou Ndranghetou. Jednou z firiem, ktoré sídlia v podivnom zámočku, je spoločnosť Sakata s.r.o. v likvidácii. Jej spoločníkom je aj taliansky policajt Vit Tignanelli, ktorý je v Taliansku podozrivý zo zneužitia právomocí a korupcie.

Polícia uňho našla rozsiahly archív citlivých dokumentov z oficiálnych sledovaní, ktorými smie disponovať iba prokurátor. Spoločnosť Sakata je jednou z päťdesiatich firiem, ktoré sídlia v budove v Nitre. Jej traja majitelia, Vito Tignanelli, Antonio Naso a Graziano Santoro za ňu podľa údajov z obchodného registra v roku 2011 zaplatili 10 miliónov eur.

Najväčší, osemmiliónový podiel Sakaty kúpil Santoro, lekárnik z Cosenzy, obchodný spoločník kalábrijského developera čerstvo odsúdeného na 12 rokov väzenia pre spolčovanie sa s Ndranghetou.

Jadro siete

Základom slovenskej siete, ktorá mala podľa ICJK sprostredúvať cudzincom voľný pohyb pre optimalizáciu daní a voľný pohyb po schengenskom priestore, je spoločnosť Hermes a Janus. Cichero núkal vybavovanie pobytov na Slovensku a nulové zdanenie, pričom v 90. rokoch obchodoval aj s diamantmi. Práve spomínanú firmu mali záujemcovia o diamanty kontaktovať, keď požadovali ďalšie informácie. Okresný súd neskôr rozhodol o zrušení jednej z firiem. Romolo Cichero zomrel 1. mája 2014.

Konateľkou, likvidátorkou a jedinou spoločníčkou vo firme Hermes a Hanus je dnes Eleoora Jakubovičová. Jakubovičová bola konateľkou a vo väčšine prípadov aj likvidátorkou vo všetkých Cicherových firmách na Slovensku. Žije v nitrianskom sídle pochybných firiem. „Ona tu býva, ale chodieva so psom na dlhé prechádzky, budete musieť počkať,“ povedala reportérom ICJK a Investigace.cz staršia žena, ktorá vchádzala do jedného z neďalekých rodinných domov. Eleonóra Jakubovičová sa približne po štyroch hodinách skutočne ukázala so svojím psom, vychádzala však zvnútra vily vybavenej bezpečnostnými kamerami.

„Kto ste? Notári?“ pýtala sa zjavne znepokojená konateľka desiatok bohatých firiem sa viditeľne uľavilo, keď na druhýkrát porozumela, že na ňu čakajú novinári. „Veď napíšte, čo chcete, pánovi Cicherovi je to už jedno,“ pokúšala sa vyhnúť rozhovoru, no nakoniec odpovedala na niekoľko otázok.

Podľa nej sa Cicherove investičné projekty, ktoré zakladal, niekedy podarili a inokedy zase nie. O finančných tokoch v jednotlivých spoločnostiach vraj nevedela. Obchody riadil Cichero.