Kriminálnik Lukáš si žil svoj sen v Casablance: Úsmev mu zmrazil Interpol, získal neslávne prvenstvo

Topoľčanec si to namieril do turistického raja, do marockej Casablancy. No neužíval si ju dlho, jeho sen sa rýchlo rozplynul. Ako informovala polícia, na základe spoločnej operácie Interpolu Rabat a Interpolu Bratislava bol v decembri minulého roku zadržaný práve v spomínanom meste.

Zdroj: SITA/KR PZ Nitra

"Bol hľadaný na základe červeného obežníka Interpolu, keďže ho Okresný súd Bratislava II krátko pred útekom odsúdil na 11-ročný trest odňatia slobody pre obzvlášť závažný zločin podvodu v štádiu pokusu," objasnila polícia.

Odsúdený kriminálnik si napokon vyslúžil aj jedno prvenstvo. Ako uviedla polícia, ide o prvého Slováka, ktorý putoval z Maroka do slovenskej basy. Po ukončení vydávacieho konania a po odsúhlasení extradície marockou vládou ho v utorok prepravili na Slovensko. Okamžite bol dodaný do výkonu trestu.