Horor v Rožňave: Karol (†48) sa zakliesnil v sklenej výplni dverí do krčmy, do hrobu si odniesol tajomstvo

Nehybné telo našla krčmárka.

Zdroj: Reprofoto:noviny.sk

ROŽŇAVA - Keď uplynulú nedeľu dorazila do jedného z rožňavských pohostinstiev krčmárka, ktorá mala v pláne otvoriť prevádzku, zostala v šoku. Pred očami mala nehybné telo 48-ročného Karola, ktorý sa zakliesnil na mieste, kde predtým bola sklená výplň dverí. Cez tú sa podľa všetkého pokúšal dostať dovnútra. No to sa mu pravdepodobne stalo osudným.