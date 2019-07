Kočnerove sms odhalia špinu v najvyšších kruhoch: Štát ovládla mafia sudcov, policajtov aj biznismenov

09:41 Marek Para sa svedkyne pýra aj na Ruskovu vtedajšiu spoločníčku Sylviu Volzovú.

09:40 Pavol Rusko počas výpovede svedkyne nevyzerá spokojný a často nesúhlasne krúti hlavou, pričom si zapisuje poznámky.

09:33 Doehring teraz kladie otázky Marek Para, ten sa jej pýta na Gamatex, či eviduje nejaké súdne spory.

09:30 "Ja by som to brala ako trestnoprávnu zodpovednosť, ak by som o zmenkách vedela a nezaevidovala ich do účtovníctva," povedala Doehring.

09:28 Prokurátora zaujíma, aký vzťah mala svedkyňa s Pavlom Ruskom a jeho manželkou Vierou. "Pracovné vzťahy sme mali dobré," povedala s tým, že Viera Rusková sa jej nikdy o zmenkách nezdôverila. Rusko dlhodobo tvrdí, že jeho manželka o nich vedela.

09:15 Doehring, ktorá pôsobila v Markíze ako finančná riaditeľka, vypovedá, že o zmenkách sa dozvedela z tlače v roku 2016. "Neriešila som to nijako, v Markíze som skončila v roku 2011," povedala.

09:12 Senát má dnes rozhodnúť aj o tom, či sa komunikácie, ktoré predložil Ján Šanta, budú čítať pred verejnosťou.

09:08 "Poznám pána Ruska a pána Kočnera som určite niekde videla," povedala Doehring.

09:07 Svedkyňa zložila prísahu a prokurátor Ján Šanta ju vyzval na to, aby povedala, v akom vzťahu a koho pozná z účastníkov konania.

09:00 Začalo sa v poradí piate pojednávanie v trestnej veci falšovania zmeniek, z ktorého sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko. Na pláne je vypočutie svedkyne Radky Doering, ktorá prišla na pojednávania v polhodinovom predstihu.

V poradí štvrté hlavné pojednávanie v kauze falšovania miliónových zmeniek prinieslo ďalšie prekvapenia. Prokurátor Ján Šanta už na minulom pojednávaní, keď ako svedka vypočúvali Kočnerovho spoločníka Štefana Agha, navrhol ako dôkaz komunikáciu, ktorá má pochádzať zo šifrovanej aplikácie Threema. Malo ísť o prepis správ medzi Kočnerom a Aghom.

Kočnerovi a Ruskovi advokáti žiadali, aby sa prepis nedostal do médií a senát tak má rozhodnúť, či sa komunikácia bude vôbec čítať. Šanta však z rukáva vytiahol ďalší tromf. Má ísť o ďalší prepis komunikácie, tentoraz medzi Kočnerom a Norbertom Bödörom. Aj voči tejto komunikácii advokáti protestovali.

Mafia v najvyšších kruhoch

Okrem prepisov komunikácie však Šanta predložil aj schému Kočnerovej komunikácie prostredníctvom aplikácie Threema. "Teraz to môžem povedať, proste na Slovensku, aj z tej komunikácie to jednoznačne vyplýva, fungovala zločinecká skupina zložená aj z vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorá spolupracovala dlhodobo s organizovaným zločinom a bielymi goliermi na Slovensku," vyhlásil Lipšic po skončení pondelkového pojednávania. "Je to veľmi smutné čítanie," dodal.

A aj napriek tomu, že je táto skupina v súčasnosti podľa Lipšica výrazne paralyzovaná, stále existuje. "Sudcovia, prokurátori a aj policajti sú mnohí ešte vo svojich funkciách," povedal Lipšic. Kočner si síce komunikáciu vymazal, no ako podotkol Lipšic, aj vymazané správy a aplikácie sa dajú obnoviť.