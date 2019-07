Zverejnili majetok podvodníka Bašternáka...to budete čumieť! Doma má arzenál zbraní ako terorista!

Podnikateľ si momentálne odpykáva päťročný trest odňatia slobody. Uznali ho vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. Súd zároveň rozhodol aj o tom, že jeho majetok prepadne štátu. Bašternák sa však poistil a ešte pred vynesením rozsudku previedol všetky nehnuteľnosti na manželku a ďalšie spriaznené osoby.

V jeho vlastníctve zostal iba byt v komplexe Bonaparte, ktorý je pre verejnosť známy najmä preto, že ho obýva expremiér, v súčasnosti poslanec NR SR Robert Fico. Ten sa vyjadril, že má v pláne zmeniť adresu. "Hľadám si bývanie, ja si to chcem v lete vyriešiť. Už nechcem byť od septembra konfrontovaný s touto témou. Robím na tom veľmi intenzívne," povedal na tlačovej besede. Byt má podľa súpisu majetku, ktorý zverejnila jeho správkyňa Lenka Ivanová, hodnotu 1,5 milióna eur.

Pred komplexom sa viackrát konali protesty, ktoré organizovala opozícia. Na protestoch vyzývali politici aj široká verejnosť Fica, aby sa vysťahoval z bytu daňového podvodníka. Zdroj: Topky/Maarty

15 zbraní

Na súpise okrem spomínaného štvorizbového bytu nájdete aj štyri garáže, ktoré sa nachádzajú v rovnakej budove. Každá má hodnotu 25-tisíc eur. Taktiež skladový priestor, ktorý ocenili na 8300 eur. Podnikateľ vlastní aj obchodný podiel v spoločnosti N-BONAPARTE s.r.o., ktorá má aktíva vo výške päťtisíc.

Aj tieto zbrane mal vo svojej zbierke Ladislav Bašternák. (ilustračná foto) Zdroj: Topky:Vlado Anjel

Do očí však udiera najmä 15 zbraní. Ich hodnota predstavuje podľa súpisu dokopy 30 620 eur. Príde vám to ako slušná "výbava"? Odborník na zbrane, ktorý nechcel byť menovaný priblížil, že podľa našej legislatívy môžete mať doma zbraní, koľko chcete a koľko dovolí vaša peňaženka. Ak ich ale vlastníte viac ako desať, musíte ich mať zabezpečené v trezore.

Aj do desať kusov však musia byť zabezpečené tak, aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby. Samozrejme, musia byť v nenabitom stave. Strelivo musí byť uskladnené oddlene a tiež riadne zabezpečené.

"K zbraniam sa totiž nesmie dostať neoprávnená osoba - to je každá, okrem vás. Bez ohľadu na to, či je tá osoba držiteľom zbrojného preukazu alebo nie. Vašej zbrane sa nemá čo dotýkať niekto iný," opísal zjednodušene podmienky odborník. Ak by ste aj dostali do situácie, že zomrie váš blízky, napríklad manžel, po ktorom zostanú zbrane v trezore, nemali by ste na ne siahať.

"Podľa nášho zákona ich nemôžete iniciatívne zobrať a zaniesť na políciu. Môžete zavolať policajtov, tí ich prevezmú a dajú vám o tom protokol," vysvetlil špecialista. Ladislav Bašternák mal podľa jeho slov vo svojej zbierke tri typy zbraní - lovecké, športové a krátke. Pozrite sa, aké konkrétne kúsky mal vo svojom "trezore". (pozn. aut.: fotografie a videá zbraní v článku sú ilustračné)

Pištoľ samonabíjacia, zn. Glock 19, kal. 9x19 (600 eur)

Zdroj: Topky:Vlado Anjel

Slovenskí policajti obdržali takúto zbraň minulý rok, v ich prípade ide však o typ Glock 17 Gen4 na 17 nábojov. Glock 19 je menšia, čo sa týka kapacity aj rozmerov. Zbraň ste mohli neraz zahliadnuť aj na striebornom plátne, a to napríklad vo fimoch John Wick, Kapitán America, Terminátor či Rýchlo a zbesilo.

Pištoľ samonabíjacia, zn. HK USP compact, kal. 9x19 (400 eur)

Zdroj: Topky:Vlado Anjel

Ide o starší typ zbrane, je však stále vyrábaná a obľúbená. V minulosti patrila jej sestra k výzbroji polície v Nemeckej spolkovej republike. Policajná verzia však mala označenie P10. Taktiež "hviezdila" vo filmoch, napríklad v snímke Mission: Impossible, V ako Vendeta či Iron Man 2.

Revolver, zn. NorthAmericanArms, kal. 22. LR (240 eur)

Zdroj: Topky:Vlado Anjel

Zdá sa vám táto "hračka" až príliš malá? Áno, už pri pohľade na ňu vám možno napadne, čo tak ju ukryť do topánky, ako vo filmoch... V prípade tejto zbrane americkej značky je potrebné pred každou ranou natiahnuť kohút. Pri výmene nábojov musíte valec fyzicky vybrať z rámu zbrane. Valec je odnímateľný a má kapacitu na päť nábojov.

Broková Kozlica zn. Beretta S 687 Silver, kal. 12. 12-76/12-76 (1600 eur)

Ako uviedol odborník, malo by ísť o loveckú verziu športovej zbrane. Jej cenu stanovili na 1600 eur.

Malokalibrovka samonabíjacia, zn. Marlin 795, kal. 22. LR (130 eur)

Ide o americkú loveckú/športovú zbraň. V závislosti od kapacity zásobníka vypáli jednotlivo (po stlačení spúšte vždy len jednu ranu) päť alebo aj 10 nábojov.

Malokalibrovka samonabíjacia, zn. GSG-5, kal. 22. LR (300 eur)

Zdroj: Reprofoto/youtube-RACKNLOAD

Zásobníky do tejto nemeckej zbrane môžu byť 10-ranné ale aj 22-ranné. Ako opísal špecialista na zbrane, určená je na športovú alebo rekreačnú streľbu. Využitie našla aj na filmovom plátne, a to napríklad v rukách hercov, ktorí stvárnili teroristov - útočníkov, ale aj obrancov. Išlo však o iný model zavedený vo výzbroji ozbrojených zložiek po celom svete (HK MP5) v kalibri 9x19mm, ku ktorému sa na civilnom trhu nedostanete.

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 308. WIN (5000 eur)

Zdroj: Reprofoto:youtube-ДА Охотник

Firma Blaser patrí k renomovaným a luxusnejším značkám, čo sa týka zbraní. Model, ktorý mal v zbierke Bašternák sa však už v súčasnosti nevyrába. Guľovnica sa používa na lovecké a aj športové účely.

Pištoľ samonabíjacia, zn. SIG-SAUER P226, kal. 9 MM Para (650 eur)

​Ide o zbraň, ktorú mávajú vo svojej výbave ozbrojené zložky po celom svete. Je väčšia, robustnejšia, avšak bežného kalibru.

Guľovnica opakovacia, zn. ZSSR Tiger, kal. 7,62x54 (5000 eur)

Zdroj: Reprofoto:youtube-Chris Butler

Ruský tiger. Aj takto nazývajú guľovnicu vyrábanú v známom zbrojárskom závode Ižmaš. Ide o civilnú verziu útočnej pušky, kalibru bežného pre vojská Varšavskej zmluvy. Ako uviedol odborník, vzhľadom sa hrá sa útočnú pušku, ale je určená na športovo-rekreačnú streľbu.

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 9,3x62 (3500 eur)

Ide o rovnaký model zbrane, aký bol už vyššie spomenutý, ale s väčším priemerom striel, ktoré sú navyše ťažšie a pomalšie. Je vhodná do neprehladnejšieho terénu a na kratšie vzdialenosti.

Pištoľ samonabíjacia, zn. GRAND POWER K-100 x CALIBUR, kal9x19 (400 eur)

Jediná zbraň slovenskej výroby v Bašternákovej zbierke. Prevedenie X-Calibur značí, že ide o športovú verziu zbrane. Dá by sa povedať, že ide o vlajkovú loď zbrojovky Grand Power na poli športovej streľby.

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 375 H&H MAG. (4000 eur)

S touto zbraňou sa na Slovensku takmer nepoľuje. Lovci si ju berú do Afriky, kde ňou dokážu skoliť slona či byvola.

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R8, kal. 9,3x62 (4000 eur)

Ide o najnovšiu verziu predchádzajúcej zbrane R93, ktorá je ťahúňom zbrojovky Blaser a je určená pre majetnejších zákazníkov.

Guľovnica samonabíjacia, zn. ČZ 58, kal. 7,62x39 (800 eur)

Zdroj: Reprofoto:ossr.vksoft.eu

Guľovnica kalibru typického pre vojská Varšavskej zmluvy. Ako opísal odborník, ide o prerobenú verziu československej útočnej pušky, strieľajúcej dávkou (mylne nazývanej samopalom) vzor 58. Avšak táto verzia je samonabíjacia, teda civilná. V súčasnosti ju stále nájdete aj v rukách slovenských vojakov, onedlho by však mala byť vyradená a celkovo nahradená iným typom v kalibri zavedenom pre členské štáty NATO.

Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 8, kal. 300 WIN. MAG (4000 eur)

Zdroj: Reprofoto:youtube-waffleland.tv

Táto guľovnica je vhodná na väčšie vzdialenosti a to 200 či 300 a viac metrov. Na Slovensku si ju kupujú milovníci silnejších kalibrov. Podľa slov odborníka takí, ktorí radi stavia na istotu a to aj za cenu toho, že úlovok bude mať väčšie devastačné zranenia.