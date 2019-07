Rusko počas pojednávania v zmenkovej kauze: FOTO Cez prestávku si odskočil na obed k Lexovi

PEZINOK - Týždeň začal prvým veľkým pojednávaním v kauze, ktorá dostala Mariana Kočnera do väzby. Spolu s Pavlom Ruskom čelia obžalobe z falšovania zmeniek za niekoľko miliónov. Rusko si však počas pojednávania doprial luxusný obed neďaleko Špecializovaného trestného súdu v Pezinku u známeho exSiSkára.

Pojednávanie v kauze falšovania zmenie za niekoľko miliónov sa začalo v pondelok o deviatej hodine a trvalo až do večerných hodín. Marian Kočner, ktorý je už vyše roka vo väzbe, sa nezúčastnil a neplánuje sa dostaviť ani na tie ďalšie. Odvoláva sa na to, že sa nemôže pripravovať so svojimi advokátmi, pretože miestnosť, v ktorej sa stretávajú, je podľa neho odpočúvaná.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Na súde v Pezinku ho zastupujú advokáti. Naopak, Pavol Rusko na pojednávanie prišiel a niekoľko hodín vypovedal. Vinu stále odmieta aj napriek tomu, že prokurátor Ján Šanta ukázal piatu zmenku ako dôkaz. Advokáti ju však odmietajú s tým, že to nie je originál a nebola súčasťou spisu.

Na obede u Lexu s neznámou blondínou

Počas obednej hodinovej prestávky odišli Rusko, Mandzák, Para, Pohovej a neznáma blondína na spoločný obed. Ako sa nám podarilo zistiť, blondína má byť súčasťou "staffu" advokáta Mareka Paru a v minulosti pracovala ako masérka.

Bývalá masérka, teraz členka Parovho tímu. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Luxusný obed si Rusko spolu s advokátmi doprial v neďalekom areáli Rozálka, ktorý dlhé roky patrí Ivanovi Lexovi. Ten sa tam utiahol aj so svojou rodinou po tom, ako sa znova otvorila kauza zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny.

Lexa je bývalým šéfom Slovenskej informačnej služby a práve SiS mala stáť za zavlečením Kováča mladšieho. Lexa bol z tohto činu dokonca aj obvinený.