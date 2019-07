Megaproces v kauze zmenky! Kočner ostal v base, Rusko vypovedal: Prokurátor vytiahol nový dôkaz

Online z výpovede obvineného Pavla Ruska

13:56 Rusko hovoril o tom, ako mala jeho spoločnosť už v 90. rokoch problémy. Počas procesu niekoľkokrát spomenul Ernesta Valka ako aj to, že mu viackrát išlo o život.

13:20 Pojednávanie po prerušení pokračuje, Rusko stále vypovedá. Tentoraz mu otázky kladie jeho obhajca Marek Para. Rusko opäť hovorí o Sylvii Volzovej, licencii televízie Markíza a podobne. Para sa ho na zmenky nepýta.

12:50 Vyjadrenie Jána Šantu po prerušení pojednávania.

12:08 Hlavné pojednávanie je prerušené až do 13:20.

12:01 Ján Šanta sa pýta, kedy Rusko zistil, že nie je schopný Kočnerovi uhradiť svoj záväzok. Rusko opäť neodpovedá a tvrdí, že je to zlá otázka. "Nemal som čo špekulovať, že na to nemám a pokladal som to za vyriešené," hovorí Rusko. Podľa neho nikdy nerozmýšľal nad tým, že by nemal z čoho záväzky uhradiť.

11:52 Rusko opäť priamo neodpovedá na otázku, či po svojom odchode z Markízy informoval niekoho kompetentného. Zasiahnuť musel až sudca, aby odpovedal.

11:50 Rusko je viditeľne nervóznejší, pod stolom trasie nohou a začína aj agresívnejšie odpovedať na otázky prokurátora. Často mu aj skáče do reči.

11:49 Rusko tvrdí, že si nepamätá, že by v tom čase podpisoval aj túto zmenku. "Ako som povedal, pamätám si, že som podpisoval štyri zmenky," povedal.

11:46 Šanta tvrdí, že zmenka bola získaná po podaní obžaloby a v tejto chvíli nemá k dispozícii originál. Zdroj získania zmenky je podľa neho "operatívnou činnosťou polície".

11:43 Prokurátor ukazuje Ruskovi piatu zmenku, ktorá je novým dôkazom v pojednávaní. Listinu predložil súdu, splnomocneným a obhajcom. Obhajoba namieta, že listina netvorí súčasť spisu a nie je originál. Zároveň podľa Mandzáka chýba informácia, odkiaľ ju získal. Prokurátor má podľa neho najskôr predložiť originál, aby sa s ňou mohli oboznámiť. "Je to porušenie práva na obhajobu," namietal advokát.

11:39 Rusko odpovedá na otázku, koľko zmeniek podpísal. "V jednom balíku som podpisoval 10-krát. Podpísal som štyri zmenky, pokiaľ si dobre pamätám. Nepredpokladám, že by ich mohlo byť viac," povedal Rusko.

11:36 Rusko niekoľkokrát počas svojej výpovede a vypočúvania spomenul, že bol v ohrození a išlo mu o jeho život. Znova pripomína nevypočutie jeho exmanželky.

11:35 Rusko tvrdí, že dve zmenky boli len ako poistka. V roku 2000 si však podľa vlastných slov nepripúšťal, že by sa niečo mohlo stať.

11:28 Rusko odmietol odpovedať na jednu zo Šantových otázok. Povedal, že otázku pokladá za absurdnú. Na to namietal advokát Daniel Lipšic s tým, že obžalovaný nemá právo na vyhodnocovanie otázky.

11:26 Prokurátor sa pýta na vzťahy medzi Kováčikom a Pavlom Ruskom a na to, či ho Rusko informoval o tom, že má záväzky. Rusko tvrdí, že áno, čo vo svojej výpovedi potvrdil aj Kováčik.

11:21 Rusko tvrdí, že v tom čase jeho videnie sveta bolo, že zastabilizoval situáciu. Šanta mu kladie ďalšiu otázku o tom, kedy Rusko odišiel z vedenia Markízy. Bolo to v roku 2001, keď vstupoval do politiky.

11:20 Prokurát Šanta sa pýta, či je Rusko schopný zaplatiť žalovanú čiastku zo zmeniek. "Nie, nie som schopný," odpovedal Rusko. Podľa neho ak by vtedy došlo k zaplateniu toho, čo sa malo, teraz by Markíza nemala problém. Podĺa neho to bol práve on, kto stabilizoval Markízu.

11:18 Pavol Rusko skončil svoj "prejav", otázky mu teraz kladie prokurátor Ján Šanta.

11:11 "Rok 2000 nám umožnil zbaviť sa najväčšieho rizika Markízy, Sylvie Volzovej. A to korektným spôsobom. Treba si uvedomiť, že aj my sme sa učili," hovorí Rusko s tým, že za zlé účtovníctvo môže Volzová.

11:10 Exšéf Markízy reční už niekoľko deiatok minút. Sudca ho neprerušuje a necháva obšírne a do detailov opisovať históriu.

11:06 Rusko povedal, že vyriešenie sporu Markízy zmenkami navrhol Ernest Valko, ktorého zastreleili v jeho dome, údajne pri lúpežnom prepadnutí.

10:59 Rusko tvrdí, že Markízu chcela ovládnuť mafia a za všetko môže jeho bývalá spoločníčka Sylvia Volzová. Rusko je obžalovaný z objednávky jej vraždy. Volzová by mala vypovedať, či však na pojednávanie príde, nie je známe.

10:50​ Rusko vysvetľuje celú históriu televízie a licencie, pomáha si pritom tabuľou. „Dostali sme informáciu, že niektorým politickým štruktúram by vyhovovalo, že licencia samotnou exekúciou podniku nezákonným spôsobom prešla pod Gamatex, a teda zanikla. To bolo prijateľné pre tých, ktorí chceli, aby Markíza skončila a mohli sa uchádzať o licenciu," tvrdí Rusko. Celú genézu prípadu si môžete pozrieť na konci článku.

10:40 Rusko tvrdí, že bol šokovaný priebehom prípravného konania. Podľa neho bolo tendenčné a boli odopierané dôkazy, ktoré mali a mohli byť v jeho prospech. "Neboli vypočutí štyria svedkovia, vrátane Viery RUskovej, ktorá sa so mnou rozviedla a nemá mi prečo kryť chrbát," povedal Rusko s tým, že jeho exmanželka o zmenkách vedela.

10:27 Exriaditeľ televízie Markíza sa podľa svojej výpovede cíti nevinný. Rusko chce vypovedať v celom rozsahu. Pred senát si zobral aj pomocnú tabuľu, na ktorej kreslí schému.

Pojednávanie sa začalo o 9:00 na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Na súd prišiel len Pavol Rusko, Kočnera zastupujú advokáti. Vypovedať odmieta až pokým sa neprešetria jeho podozrenia o odpočúvaní miestnosti číslo 4 v Leopoldovskej väznici, v ktorej sa stretáva so svojimi advokátmi. Kočner žiada jej zmenu. "Potom je môj klient ochotný vypovedať," povedal pred začiatkom pojednávania Michal Mandzák. Na súd priniesli aj niekoľkotisíc strán spisu.

Televízia Markíza vystupuje ako poškodená strana. Zastupuje ju advokát Daniel Lipšic a Tomáš Kamenec. Lipšic uviedol, že televízia si nárokuje škodu, ktorá je vo výške viac ako dva milióny eur.

Na pojednávaní je niekoľko desiatok ľudí, väčšinou sú to novinári. Prokurátor Ján Šanta niekoľko minút prednášal obžalobu, podľa ktorej Rusko s Kočner sfalšovali štyri zmenky v hodnote takmer 70 miliónov eur. Vypočúvanie svedkov je na pláne zajtra.

Obhajoba tvrdí, že proces je účelový a spochybňuje znalkyňu. Podľa Mandzáka sa mala niekoľkokrát pomýliť. Rovnako skritizoval aj výber pojednávacej miestnosti. Pojednávanie je totiž verejné, avšak časť novinárov a verejnosti je za sklom v hlavnej pojednávacej miestnosti a nieľko ďalších je v inej, kde im prenos sprostredkúvajú cez televíziu. Avšak nezabezpečili techniku, čo spôsobuje, že kvalita zvuku je zlá a novinári ani verejnosť nepočujú.

Rok vo väzbe

Kočner s Ruskom sú obvinení z falšovania zmeniek televízie Markíza. Minulý rok pre to poslal Najvyšší súd Kočnera do väzby. Medzitým mu pribudlo aj obvinenie z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Rusko je na slobode, no na nohe má monitorovací náramok. Okrem toho, exšéf Markízy je obžalovaný aj z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.

Obaja sú obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti so škodou 69 miliónov eur, za čo im hrozí trest odňatia slobody od 12 do 20 rokov.

Advokátka z Čistého dňa

Okrem advokáta Mareka Paru zastupuje Kočnera aj Zuzana Tománková, bývalá riaditeľka škandalózneho Čistého dňa. V čase, kedy sa prevalila kauza zneužívania chovankýň v tomto resocializačnom zariadení, vznikla fotografia Tománkovej, jej manžela, Petra Tótha a Mariana Kočnera. Krátko po tomto stretnutí na tlačovej konferencii Tománková vytiahla sms-ky Borisa Kollára a 15-roćnej zverenkyne.

Tóth je Kočnerov dlhoročný kamarát, bývalý novinár a bývalý príslušní Slovenskej informačnej služby. V prípade vraždy Jána Kuciaka vypovedal najskôr ako utajený, neskôr ako normálny svedok. Práve on mal pred vyšetrovateľmi spochybniť pravosť zmeniek. Pojednávanie je naplánované na šesť dní v dvoch týždňoch.

Genéza prípadu falšovania zmeniek

14. mája 2018 Televízna spoločnosť Markíza-Slovakia podala v súvislosti so spornými zmenkami v hodnote takmer 70 miliónov eur trestné oznámenie na Mariana K. a Pavla R. za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti.

6. júna 2018 Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie vo veci sporných zmeniek, ktoré mal podpísať niekdajší štatutár TV Markíza Pavol R.

15. júna 2018 TV Markíza požiadala Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Marianom K. riadne splnili daňové povinnosti. Ako informovali zástupcovia televízie, existuje dôvodné podozrenie na viacnásobné porušenie zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

20. júna 2018 Pavol R. si prevzal na polícii uznesenie o obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a z trestného činu marenia spravodlivosti. S vyšetrovateľom NAKA sa dohodol, že sa dostaví na výsluch.

20. júna 2018 Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že podnikateľa Mariana K. zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek.

20. júna 2018 Na OS Bratislava V mal pokračovať spor o zaplatenie zmenky v hodnote 26.190.002 eur. Termín pojednávania bol zrušený z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov vzhľadom na účelnosť konania.

21. júna 2018 Exriaditeľ TV Markíza a bývalý minister hospodárstva Pavol R. absolvoval výsluch pred vyšetrovateľom. Polícia ho zadržala a podala podnet na jeho väzobné stíhanie. Vyšetrovateľ NAKA vypočul aj podnikateľa Mariana K. Ten zostal naďalej zadržaný.

23. júna 2018 Marian K., ako aj Pavol R. budú stíhaní na slobode. Rozhodol o tom sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica.

28. júna 2018 Podnikateľ Marian K. bude stíhaný väzobne. Na verejnom zasadnutí o tom rozhodol Najvyšší súd SR, ktorý čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Pavol R. bude stíhaný na slobode. Mariana K. odviedli do väzby z pojednávacej miestnosti. Verdikt NS SR bol definitívny.

19. júla 2018 Televízia Markíza podala odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu v kauze televíznych zmeniek. Okresný súd Bratislava V ešte 26. apríla 2018 rozhodol v prospech spoločnosti Mariana K. Podľa Markízy však súd nezobral do úvahy presvedčivé dôkazy, že zmenky sú falošné.

30. júla 2018 Marian K. požiadal v druhej polovici júla o prepustenie z väzby.

3. augusta 2018 Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že sudca pre prípravné konanie ŠTS v Banskej Bystrici zamietol žiadosť Mariana K. o prepustenie z väzby na slobodu a väzbu nenahradil žiadnou z jej alternatív.

22. augusta 2018 Marian K. ostáva naďalej vo väzbe. Najvyšší súd SR zamietol jeho sťažnosť na rozhodnutie prvostupňového súdu. Má za to, že dôvody väzby trvajú naďalej.

11. septembra 2018 Senát Ústavného súdu SR odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Mariana K. týkajúcu sa jeho väzby.

26. septembra 2018 Pojednávanie o zmenkovom spore týkajúcom sa TV Markíza sa nekonalo. OS Bratislava V zrušil pojednávanie z dôvodu podanej námietky zaujatosti žalobcom.

8. októbra 2018 Marian K. odovzdal do trezoru okresného súdu originály zmeniek, za ktoré žiadal vyplatiť od televízie Markíza desiatky miliónov eur. Originály od neho požadovali orgány činné v trestnom konaní po tom, ako sa stal v tejto kauze obvinený spolu s Pavlom R. 6. novembra 2018 Marian K. podal žiadosť o prepustenie z väzby. Žiadosť bola doručená dozorujúcemu prokurátorovi 12. novembra 2018.

15. novembra 2018 Zmenky nie sú podľa odborníčky autentické. Písmoznalkyňa na základe požiadavky Národnej kriminálnej agentúry na expertné skúmanie dospela k záverom, že podpisy bývalého šéfa televízie Pavla R. na zmenkách nie sú z roku 2000, teda zmenky nevznikli tak, ako to tvrdí Pavol R. a podnikateľ Marian K.

11. decembra 2018 Marian K. zostal naďalej za mrežami. Rozhodol o tom trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR na svojom neverejnom zasadnutí.

14. decembra 2018 V Národnej kriminálnej agentúre v Banskej Bystrici vypovedal obvinený Pavol R. Zdôraznil, že v spise chýbajú nejaké listiny a neexistuje legitímny dôvod, prečo by sa s nimi nemohla oboznámiť obhajoba. Odmietol, že by v tomto prípade išlo o obštrukciu.

8. januára 2019 Marian K. zostal naďalej v sprísnenej väzbe. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu SR na svojom neverejnom zasadnutí.

15. marca 2019 Vyšetrovateľ finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry podal návrh na obžalobu Mariana K. a Pavla R. Formou spolupáchateľstva sa mali dopustiť trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti so škodou 69 miliónov eur.

24. júna 2019 Marian K. stiahol žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. Senát ŠTS z tohto dôvodu zrušil neverejné zasadnutie, ktoré sa malo konať 25. júna. Marian K. netrvá na svojej žiadosti o prepustenie z väzby. Jeho obhajoba tvrdí, že existuje dôvodné podozrenie o monitorovaní jeho komunikácie s obhajcami, a preto sa nemôže riadne pripravovať na výsluch. 1

6. júla 2019 Marian K. požiadal súd, aby sa prvé hlavné pojednávanie, ktoré je naplánované na 22. júla, uskutočnilo pred Špecializovaným trestným súdom v jeho neprítomnosti.