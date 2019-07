Členky ženského orchestra zahrali na Pohode a potom zmizli: Útek na Západ za slobodou

Trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička v stredu opätovne potvrdil, že polícia aj naďalej pátra po štyroch nezvestných ženách, ktoré opustili hotel v Trenčianskych Tepliciach. Má ísť o dve mladistvé a dve plnoleté občianky Afganistanu. Tie odohrali úspešný koncert na festivale Pohoda, potom sa vrátili do hotela. To, že nie sú v izbe, zistili ostatní členovia súboru až skoro ráno. Zalarmovali preto políciu.

Ženský orchester sa predstavil aj v Modre, kde taktiež zožal úspech.

Či bol útek dievčat plánovaný, zatiaľ nie je známe. Denník Nový čas však priniesol informáciu, ktorá naznačuje, že utiekli do Nemecka za bratrancom jednej z nich. „To som len započul, ako sa o tom rozprávajú, že predpokladajú, že ušli do Nemecka za tým bratrancom,“ povedal jeden z ubytovaných hostí.

Symbol slobody

Už 23. ročník festivalu Pohoda si vyslúžil aj prívlastok oslava slobody. "Význam slobody pre umenie, ako aj prínos umenia k slobode najlepšie ilustroval koncert ženského orchestra z Afganistanu Zohra," píše sa na facebookovej stránke festivalu.

​

Dôvodom je to, že členky súboru patria medzi vôbec prvé ženy vo svojich rodinách i celej krajine, ktoré za posledných 30 rokov študovali hudbu. Pochopenie pre to, čomu sa venujú, by ste v ich domovine hľadali márne. Práve preto si publikum cení nielen ich talent, ale aj odvahu.

Šéf festivalu Pohoda Michal Kaščák sa pre už spomínaný denník vyjadril, že osobný život umelcov po podujatí nesledujú, keďže to považujú za každého osobnú vec. Pripomenul, že dievčatá sú v Európe legálne a majú stále platné víza. Či teda aj ony zatúžili po skutočnej slobode, alebo sa pod ich zmiznutie podpísal iný dôvod, možno ukážu najbližšie dni.