Podvodníci bez chrbtovej kosti: Ženu s postihnutým synom obrali o 5-tisíc eur, otrasná zámienka

Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, 41-ročná Simona prišla do jej domu a vydávala sa za pracovníčku sociálnej poisťovne. Ponúkla jej pomoc. Spolu išli do banky a žena vybrala z účtu 5 000 eur. Po údajnej kontrole jej mali peniaze vrátiť, to sa však nestalo. Prípad začala riešiť polícia.

Ako uviedla Kredatusová, od podvedenej ženy na polícii už jedno oznámenie mali. Pred pár dňami zmizla z domu peňaženka s 1 400 eurami. V tom čase bol u nej sused. Policajti si na neho posvietili. Kamery ho v obci zachytili s ďalšími dvomi podozrivými osobami. Všetci traja skončili v ich rukách.

Vyšetrovateľ 46-ročného suseda podvedenej ženy obvinil zo zločinu krádeže peňaženky. Ďalej bol obvinený spolu so 41-ročnou Simonou a 40-ročným Marekom z Galanty zo zločinu podvodu spáchaného na chránenej osobe. Trojlístok je stíhaný na slobode a v prípade dokázania viny im hrozí trest na tri až desať rokov. Z peňazí, ktoré od ženy podvodom vylákali, stihli väčšinu minúť na hracích automatoch.