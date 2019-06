Hororová scéna v žilinskej nemocnici: Opitý pacient napadol zdravotnú sestru

Rýchla zdravotná služba priviezla podľa Zátekovej krátko pred 23. hodinou opitého návštevníka žilinských Staromestských slávností. "Verbálne agresívne správanie prerástlo do násilného vstupu do ambulancie a následného útoku na prítomnú sestru, ktorú podgurážený muž odhodil na zem. Vďaka rýchlej reakcii stlmila sestra pád rukami a z incidentu vyviazla so zranením kolena. Pacienta sprevádzala počas ďalších vyšetrení už privolaná polícia, ktorá v krátkom čase dorazila na miesto. Muž ostal v nemocnici ešte niekoľko hodín na pozorovanie," doplnila hovorkyňa nemocnice.

Podľa slov generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmaška je absolútne neprijateľné, aby sa zdravotníci museli počas služby báť o svoje zdravie pri útokoch zo strany pacientov. "Je to už druhý incident len počas dvoch mesiacov. Pričom nehovorím o ostatných, ktoré boli síce rovnako v znamení alkoholu a agresivity, no vďakabohu, neprekročili hranicu násilia. Ako môže sestra, lekár či sanitár poskytovať pacientovi dôkladnú starostlivosť, keď nevie, kedy naňho človek, ktorému sa on snaží pomôcť, zaútočí? Toto je neprípustné," zdôraznil Stalmašek.

Žilinská nemocnica podala v apríli v prípade útoku na sanitárku trestné oznámenie a podobný postup zvažuje i tentoraz. "Počas sviatkov si platíme strážnu službu, ktorá ostáva priamo na urgentnom príjme práve v nočných hodinách. Aby dohliadala na bezpečnosť našich zamestnancov, ale aj ostatných návštevníkov. No vzhľadom na aktuálnu situáciu budeme musieť tieto služby rozšíriť aj pri mimoriadnych podujatiach. S tým sa však spájajú ďalšie finančné náklady, ktoré, čo je smutné, by sme mohli namiesto na opitých pacientov využiť radšej na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti," dodal generálny riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice. Prioritou by preto podľa neho malo byť predovšetkým plošné riešenie absencie záchytných staníc v rámci celého Slovenska.