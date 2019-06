Šokujúce VIDEO zo streľby v Bratislave a ostré slová polície na účet ľudí, ktorí nemali nijakú sebazáchovu

BRATISLAVA – Posledné májové popoludnie sa nečakane zmenilo na horor po tom, ako sa chcel útočník násilím dostať do budovy Ministerstva financií SR na Štefanovičovej ulici, kde pobodal príslušníka finančnej správy. Policajti ho dostihli až na Obchodnej ulici. Keďže na ich výzvy nereagoval, použili služobnú zbraň. Polícia síce tvrdí, že postupovala tak, aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia osoby, voči ktorej zasiahla, no dištancuje sa od názorov verejnosti, od ktorej inkasovala nelichotivé slová po tom, ako omylom zranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.

Tesne pred streľbou bol zranený policajt, na ktorého sa vrhol útočník, agresor kričal, že zabije všetkých

Pár hodín po krvavom útoku muži zákona zverejnili šokujúce video, na ktorom je vidieť, ako sa policajti usilovali odháňať ľudí preč, aby získali bezpečný priestor na zásah voči agresorovi. Ten však zaútočil na policajta. Podľa ich slov odohnávali okoloidúcich ľudí, ktorí nemali nijakú sebazáchovu, útočníka si nakrúcali na mobily, prípadne išli okolo s nákupom, akoby sa nič nedialo. „Policajti zasiahli okamžite až po tom, keď napadol jedného z nich za neustáleho kriku, že zabije všetkých vrátane policajtov,“ zdôraznili.

Na pravú mieru uvideli aj informácie týkajúce sa ich konania. „Po včerajšom zásahu sa tak, ako pri akomkoľvek inom policajnom či nepolicajnom prípade, objavilo na internete množstvo profesionálnych analytikov a odborníkov, ktorí by postupovali úplne inak, ktorí hodnotili celý zásah a ktorí okamžite zosmiešňovali prácu iných. Samozrejme, že nám je ľúto, že pri zásahu bola zranená nezúčastnená osoba, a preto celý postup bude vyšetrovať Úrad inšpekčnej služby vrátane toho, ako vôbec bola zranená. Ak policajti pochybili, úrad voči nim bude konať, avšak je absurdné, aby ktokoľvek - od násťročných detí po seniorov - vynášal súdy okamžite na internete z pohodlia svojho domova, keď každému je zrejmé, že on sám by v takejto reálnej situácii nemohol nikdy nahradiť policajtov. Už nie papier, ale diskusie znesú všetko, že...“ odkázali zástupcovia zákona.

Na druhej stane ich ale teší, že počet pozitívnych a podporných príspevkov prevážil tie neuvážené a unáhlené súdy od tých, ktorí sa pasujú za odborníkov na všetko. „Dostali sme od vás aj podporné súkromné správy. Ďakujeme,“ dodali.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V starostlivosti záchrannej zdravotnej služby po incidente skončili tri osoby, vrátane neplnoletého dievčaťa. Ako dnes potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská, zranení muži sú po operácii v stabilizovanom stave. „Jeden z nich zostáva v umelom spánku pod dohľadom lekárov,“ uviedla Kliská. Našťastie, dievča utŕžilo len ľahké zranenia, no k jeho zdravotnému stavu sa vzhľadom na jeho vek nemôže vyjadrovať.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Súvisiace: MIMORIADNE Streľba v Bratislave si vyžiadala troch zranených, medzi nimi aj dieťa: Detaily drámy

Dôvod konania muža a aj to, či mal pri sebe iné zbrane je predmetom vyšetrovania. Polícia potvrdila, že tento prípad nebol terorizmom. Postup mužov zákona bude prešetrovať Úrad inšpekčnej služby MV SR.

Sas chce, aby sa piatkovým incidentom zaoberal brannobezpečnostný výbor

„Budeme žiadať, aby sa výbor celou situáciou zaoberal. Nie je to totiž prvý prípad, keď policajný zásah vzbudzuje pochybnosti o jeho primeranosti,“ reagoval podpredseda SaS a člen spomenutého výboru Ľubomír Galko. Tieto udalosti podľa SaS znova otvárajú otázku o pripravenosti bezpečnostných zložiek štátu zasiahnuť včas, účinne a bez zranenia nezúčastnených občanov. „Prvé, čo treba preskúmať, sú dôvody, pre ktoré útočník nebol paralyzovaný hneď na ministerstve financií. To je téma o pripravenosti štátnych alebo súkromných ochrankárov štátnych inštitúcií na reálne krízové situácie. Následná streľba policajtov, pri ktorej okrem útočníka bola zranená aj ďalšia osoba, vedie k pochybnostiam o tom, ako vedenie polície takticky a zvolenými zručnosťami pripravuje policajtov,“ doplnil poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár.