Pokrok vo vyšetrovaní prípadu vraždy Kuciaka: Europol prelomil Kočnerove šifrované správy

S informáciou o prelomení šifrovanej komunikácie prišiel portál Denník N. Podľa uvedeného webu je teraz pravdepodobné, že sa prípad posunie výrazným spôsobom. Vyšetrovatelia sa v súčasnosti zaoberajú komunikáciou Kočnera práve v období, kedy sa vražda uskutočnila. Tú mal vykonávať formou mobilnej aplikácie Threema, ktorá šifruje vzájomnú komunikáciu medzi účastníkmi.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Pomoc aj od Europolu

Údaje, ktoré majú práve teraz vyšetrovatelia v rukách nezískali len vlastnými silami. Podľa Denníka N sa k ním dostalo vedecko-odborné centrum pre skúmanie počítačovej kriminality, ktoré je súčasťou Europolu. Podrobné dáta z komunikácie, ktorú Kočner vykonával v období dátumu vraždy pravdepodobne poslúžia polícii pri pokroku vo vyšetrovaní tohto skutku.

Poloha mobilu bola už známa

To, čo Kočnera už prezradilo bola lokalizácia mobilu. Rekonštrukčným spôsobom sa zistilo to, ako sa prihlasoval na vysielače jednotlivých mobilných operátorov. Týmto sa prišlo aj na to, že sa po vražde stretol s Alenou Zsuzsovou, ktorá objednávku vraždy sprostredkovala. Podozrivou okolnosťou je aj fakt, že údaje o telefonátoch v čase skutku chýbali.

„Analýzou call logov v tomto mobilnom telefóne bolo zistené, že v čase od 19. 2. 2018 do 14. 3. 2018 sa v zariadení nenachádzajú záznamy o hovoroch, čo je podozrivé zistenie, vzhľadom na dátum skutku 21. 2. 2018 a dátum medializácie prípadu od 26. 2. 2018,“ píše sa v uznesení, ktoré spracoval vyšetrovateľ Peter Juhás.

S mobilom narábal aj Tóth

Predmetný mobilný telefón bol iPhone X, ktorý bol zaistený v motorovom vozidle Kia Rio. Tieto polícii odovzdal Peter Tóth, ktorý bol až do zatknutia Aleny Zsuzsovej priateľom Mariana Kočnera. Bolo to ešte v čase, keď Tóth v prípade vystupoval ako utajený svedok. Ten zároveň orgánom odovzdal prístupové údaje do mobilu, no časť komunikácie v ňom chýbala. Je tu aj hypotetická možnosť, že s týmito údajmi mohol Tóth ešte manipulovať aj on v rámci krytia niektorých osôb, ktoré s Kočnerom mohli spolupracovať na páchaní trestných činov.

Aplikácia Threema je populárna u ľudí, ktorí pracujú v bezpečnostných zložkách alebo aj v politických kruhoch. „Je to nástroj na bezpečnú komunikáciu, správy sú šifrované end-to-end, čo znamená, že len adresát, ktorého verejný kľúč bol odosielateľom použitý na zašifrovanie správy, vie túto správu pomocou svojho súkromného kľúča dešifrovať,“ povedal pre Denník N IT špecialista Peter Mihálik a dodal, že cez subjekt Threema si užívatelia vymieňajú QR kód, ktorý overuje identitu odosielateľa správy. Pomocou neho sa overuje, že posielané správy prišli naozaj od konkrétneho človeka a konkrétneho zariadenia.