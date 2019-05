Vo VOP Nováky neboli dodržané niektoré bezpečnostné opatrenia, tvrdí znalec

Vo svojej výpovedi to v piatok na hlavnom pojednávaní s obžalovanými v kauze výbuchu vo VOP Nováky na Okresnom súde (OS) v Prievidzi tvrdil znalec z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ) Jaroslav Horník.

Hlavné pojednávanie v kauze výbuchu vo VOP Nováky pokračovalo na OS v Prievidzi po viac ako dvoch rokoch. Znalec, ktorý na súde vypovedal, vypracoval doplnok k znaleckému posudku a zodpovedal v ňom otázky, ktoré mu stanovil súd na to, aby vydal rozhodnutie vo vzťahu k výroku o vine. Ešte pred výpoveďou znalca súd oboznámil prítomných s niektorými doplnenými listinnými dôkazmi.

V nadväznosti na internú smernicu, ako i ďalšie nariadenia podľa znalca v niektorých miestnostiach vtedy už civilného podniku nemali byť dodržané bezpečnostné zóny medzi muníciou, ako i skladmi, výbušniny sa nachádzali aj vo výrobnom priestore.

"V tom čase nebolo zrejmé, podľa akých predpisov máme fungovať," reagoval na tvrdenie znalca obžalovaný Jozef B. Poukázal pritom tiež na to, že ďalšie sklady na Slovensku prekračovali obložnosť niekedy až v stovkách percent, čím nedodržali platné predpisy. Podľa ďalšieho obžalovaného Jána L. sa materiál priebežne odvážal preč, odborník, ktorý kontroloval priestory, podľa neho nemal žiadne pripomienky, až na jednu.

"Materiál, ktorý už bol vyhodnotený ako nebezpečný, bol prisunutý do VOP Nováky bez upozornenia kompetentných zamestnancov," zdôraznil ďalej obžalovaný Ján L. s tým, že to nebolo rozhodnutie vedenia podniku. Fabrika sa o tom, že materiál nemal byť určený na delaboráciu, dozvedela možno až rok po udalosti.

Polemiku vyvolala informácie, čo vyvolalo prvotný výbuch

Polemiku ďalej vyvolala informácia, čo konkrétne iniciovalo prvotný výbuch v podniku. Kým znalec tvrdil, že výbuch iniciovali rádovo stovky kilogramov brizantných výbušnín, jeden z obžalovaných Ján L. tvrdil, že tento materiál nevybuchol, ale zhorel.

"Z pohľadu obhajoby by som poznamenal len toľko, že ani po dnešnom veľmi náročnom výsluchu znalca z KEÚ PZ neboli stanovené bezprostredné príčiny, miesto celej nešťastnej udalosti, ktorá následne reťazila do toho fatálneho následku, ktorý my nespochybňujeme. Avšak je tu mnoho aspektov, chemických, mechanických, fyzikálnych, ktoré môžu nasvedčovať, že iniciácia výbuchu bola iná, ako prezentuje obžaloba," uviedol jeden z obhajcov Ľubomír Hrežďovič.

Je podľa neho nepochybné, že obsah delaborovanej munície nezodpovedal tomu, čo bolo deklarované od zadávateľa tejto úlohy, to znamená, chemické zloženie delaborovaných výbušiek bolo iné, ako deklarovali. "Obžalovaní nepochybne o tejto skutočnosti nevedeli a myslím si, že toto bolo dostatočne preukázané v doterajšom priebehu konania," doplnil. Vinníka za túto skutočnosť Hrežďovič podľa svojich slov nemá kompetenciu označiť, predpokladá, že o nevine rozhodne súd. "Avšak sú aj nešťastné náhody a nešťastné udalosti, ktoré môžu znamenať takýto kritický následok," dodal.

Kauza sa blíži k svojmu záveru. "Strany nenavrhli žiadne dôkazy, s ktorými by sa mal súd vyrovnať. Ešte nebolo ukončené dokazovanie mojím rozhodnutím, ale predpokladám, že na najbližšom pojednávaní, ktoré bolo prerušené do 14. mája, pristúpime k ukončeniu dokazovania, k záverečným rečiam," načrtla samosudkyňa Noema Turanovičová.

Dokazovanie je rozsiahle

Vykonané dokazovanie je rozsiahle a podľa svojich slov predpokladá, že tak zo strany prokurátora, ako aj obhajoby a obžalovaných budú súdu predkladané záverečné reči rozšírenejším spôsobom. "Uvidíme, či aj posledné slovo. Skôr si myslím, že na budúcom pojednávaní ešte k vyneseniu rozhodnutia zo strany súdu nedôjde. Ale už na tom následnom určite áno," dodala s tým, že rozsudok by mal padnúť ešte tento rok.

Obžalovanými z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s tragickým výbuchom vo VOP Nováky z 2. marca 2007, pri ktorom zahynulo osem pracovníkov a 37 utrpelo rôzne zranenia, sú štyria bývalí manažéri VOP Nováky - generálny riaditeľ VOP Jozef B., technický riaditeľ Ján L., výrobný riaditeľ Ján L. a bezpečnostný technik Jozef O. Pôvodne čelili obžalobe piati, bývalý ekonomicko-obchodný riaditeľ Eduard B. v lete 2017 zomrel.

Podľa znenia obžaloby sú manažéri zodpovední za to, že zanedbali bezpečnosť pracovníkov pri delaborácii, teda mechanickej, ručnej likvidácii rôznej munície, na čo mal podnik dlhodobú špecializáciu. Súd posudzuje, či vedúci pracovníci pripustili neúmernú kumuláciu výbušného materiálu a jeho uskladňovanie vo výrobných priestoroch a v ich blízkosti. Kauzou sa OS Prievidza zaoberá od marca 2012.