Akcia NAKA: Organizovaná skupina dovážala benzín a naftu, obchody cez biele kone!

Polícia v utorok v rámci akcie Bomba 2 zadržala troch z ôsmich obvinených v prípade daňovej trestnej činnosti so škodou takmer dva milióny eur. Dnes však informovala, že bolo v spolupráci s ostatnými policajnými zložkami zadržaných všetkých osem osôb. Sudca zobral do väzby celkovo štyroch z nich.

K daňovej trestnej činnosti malo podľa polície dôjsť od júla 2015 do mája 2016 v 24 prípadoch. Týkali sa obchodovania s pohonnými hmotami. Organizovaná skupina dovážala z Rakúska benzín a naftu. Jej členovia na obchodovanie účelovo založili alebo personálne obsadili viaceré spoločnosti. Tie zapojili do umelo vytvoreného a vysoko sofistikovaného fakturačného reťazca. Niektoré firmy so správcom dane spolupracovali, iné nie. Ich hlavnou úlohou bolo zneprehľadniť tok minerálnych olejov a výber daní, ako aj spojitosť obvinených s firmami.

Dochádzalo k fiktívnym zdaniteľným plneniam spoločností, ktoré v skutočnosti nijakú činnosť nevykonávali. Nepodávali daňové priznania, neodvádzali daň, sídlili vo virtuálnych sídlach. Nespolupracovali so správcom dane a v prípade, že správca vykonával kroky k prevereniu ich aktivít, stávali sa pre neho nekontaktné. Konatelia firiem boli v prevažnej miere nastrčené "biele kone".

„Počas akcie sme zaistili notebooky, počítačové zostavy, rôzne písomnosti a listinné materiály k účtom,“ informovali policajti s tým, že obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.