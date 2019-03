Nevesta zaspala opitá na rozlúčke so slobodou: Barman s ňou mal sex, podľa súdu nešlo o znásilnenie

Incident sa odohral v lete 2017 v kempe pri Hracholuské priehrade v Českej republike. Muž, ktorý pôsobí ako dozorca vo väznici, bol na mieste na brigáde, privyrábal si ako barman. Rozlúčka so slobodou mala klasický priebeh, budúca nevesta a jej kamarátky sa zabávali a popíjali. Neskôr sa však program zvrhol. Na rad prišli aj šteklivé úlohy, ktoré mala plniť najmä žena, ktorú čoskoro čakala svadba. O prípade informoval portál idnes.cz.

Opitá a sama

V priebehu oslavy sa napokon opila natoľko, že jej spoločníčky ju odniesli na izbu, aby sa v pokoji vyspala. Večierok však pokračoval. Pred ubytovňou sa ho zúčastnil aj muž, ktorý im počas zábavy predtým nalieval drinky. "Obžalovaný vstúpil okolo tretej hodiny ráno do miestnosti za dievčaťom. Na jednom lôžku spala poškodená, na druhom jej kamarátka. Dievčatá večer predtým obsluhoval ako barman, nosil im alkoholické nápoje. Keď jedna z dievčat izbu opustila, využil to," uviedol pred súdom prokurátor, ktorý muža obžaloval zo znásilnenia.

Budúca nevesta dala posledné zbohom slobode vo veľkom štýle. S alkoholom to však poriadne prehnala a zaspala. Zdroj: thinkstock.com

Žalobca vykreslil, že žena bola tak silno opitá, že sa prebudila až v čase, keď sa už muž na nej ukájal. "Potom do miestnosti prišla kamarátka poškodenej. Došla až k jej posteli a nahlas poškodenú oslovila. Obžalovaný v ten okamih vyvrcholil, obliekol sa a z izby utiekol," opísal žalobca.

Mylná predstava nevesty

Žena však pred súdom uviedla, že alkohol sa podpísal pod to, že si myslela, že je doma a sex má so svojim budúcim manželom, nie s cudzím mužom. Obžalovaný od začiatku tvrdil, že pohlavný styk bol dobrovoľný. "Obžalovaný uvádzal, že poškodená mu vyšla v ústrety, spolupracovala s ním, pomohla mu dať dole nohavice a on nadobudol dojem, že súlož je dobrovoľná aj zo strany poškodenej," reagoval sudca Tomáš Bouček.

Ďalej zdôvodnil, že pri znásilnení sa jedná o úmyselný trestný čin. V tomto konkrétnom prípade by k uznaniu viny muža bolo teda potrebné dokázať, že od začiatku vedel, že žena je v úplnom stave bezbrannosti. Po zhodnotení dôkazov ale súd uviedol, že tomu v tomto prípade tak nebolo. A to aj preto, že nastávajúca nevesta vypovedala, že sex vnímala. Síce omámená alkoholom a v spánku, ale nadobudla dojem, že ide o jej partnera. Muž mal preto podľa súdu pocit, že všetko je dobrovoľné.

Muž si vraj myslel, že opitá žena nie je proti. Zdroj: freeimages.com

Nevedomosť v prospech obžalovaného

Do karát dozorcu nahrával aj fakt, že v čase súlože prišla do izby kamarátka nevesty. Keďže s ňou komunikovala, dokonca vstala a odišla na toaletu, objektívne sa nemala nachádzať v stave hlbokého spánku. Znalkyňa z oblasti psychiatrie na súde upresnila, že hlboko spiaci alebo opitý človek môže reagovať na základe takzvaných automatizmov. Vôbec si teda nemusí byť vedomý, že sa nejako správa, reaguje, ale okolie to napriek tomu vníma. "To je podľa nášho názoru podstatná skutočnosť, ktorá svedčí v prospech obžalovaného," uviedol sudca.

Muž teda mohol subjektívne vnímať ženu nie ako osobu v úplne bezvládnom stave, ale ako niekoho, kto na proces sexuálneho zblíženia reagoval pozitívne. "Nepodarilo sa vyvrátiť obhajobu obžalovaného, že s ním poškodená súloží dobrovoľne," vysvetlil na záver sudca, ako dospel k tomu, že skutok nie je úmyselným trestným činom.