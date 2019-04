Sexuálny škandál! Známu Češku mal zneužiť dedo: Vytiahol penis a tvrdil, že je to dudel

„Keď som bola malá, ušila som bábiku. Normálna, pekná bábika, len na boku mala niečo, čo vyzeralo ako čierny nádor. Bol to len prišitý kus vypchatého čierneho plyšu, ale ja som vedela, že to k nej patrí, že sa to od nej nedá oddeliť. Že to je čierny bubák vrastený do jej tela, do všetkých ciev, do jej hlavy. Tou bábikou som bola ja a dnes už viem to, čo som vtedy netušila. Tá čierna vec bolo zneužitie v detstve,“ prehovorila pre server A2larm ilustrátorka.

Tú v útlom detstve údajne znásilnil člen jej rodiny. Keď mala len 3 až 4 roky, sexuálne ju zneužil nevlastný dedo, otčim jej otca. V tom čase jej rodičia žili v jeho dome a on sa k nim vraj nesprával najlepšie. Podľa jej vlastných slov bol zlý a jej otcovi zničil sebavedomie tak výrazne, že dodnes sa sprchuje so zhasnutým svetlom, aby na seba nevidel. „A bol zlý na mňa,“ priznala.

K hororovému incidentu došlo, keď ju mal starý pán na starosti, keďže rodičia boli v práci. Vzal ju na prechádzku do lesa. A tam sa to celé odohralo. Na zážitok si spomenula len nedávno. „Keď som si na ten detský zážitok, ktorý dodnes ani nedokážem popísať slovami, po prvýkrát spomenula, vybavil sa mi jeho penis. To, ako mi ako malému dieťaťu pripomínal chobot slona, to, akú mala štruktúru jeho koža aj to, ako odporne páchol,“ opísala Toy Box.

Dedo sa jej vraj snažil nahovoriť, že jeho pohlavný orgán je dudel. „A dodnes sa mi pritom, keď to píšem, trochu zdvíha žalúdok. Tiež som si spomenula, ako mi hovoril, že to je dudlík,“ šokuje slovami ilustrátorka. Podľa jej vlastných slov ju tento traumatický zážitok poznamenal na celý život. Hoci si naň spomenula len nedávno, v podvedomí ho mala vždy.

Prežívala vraj obdobie, keď nemohla chodiť MHD ani telefonovať, bála sa cudzích ľudí a ako partnerov si vyberala takých mužov, ktorí jej ubližovali. Myslela si, že to k láske patrí. Často sa tiež pohybovala v zlej spoločnosti plnej drog a sama seba nenávidela. Toto obdobie je však, podľa jej vlastných slov, už za ňou.