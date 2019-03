Dramatické VIDEO zo záchrannej akcie na Dunaji: Boj o život, šokujúce zábery ukázali risk policajtov

Žena chcela ukončiť svoj život skokom do rozbúreného Dunaja. Urobila tak v blízkosti mostu SNP. "Po príchode na miesto štyria policajti PMJ ihneď skočili za ženou, ktorú sa im podarilo vytiahnuť na breh, kde je poskytli prvú pomoc," informovala ešte v ten deň polícia na sociálnej sieti. Záchranári potom ženu previezli do jednej z bratislavských nemocníc.

O deň neskôr sa na facebookovej skupine HAKA - Hľadá sa auto, krádeže automobilov objavilo video, ktoré zobrazuje statočný čin policajtov. Podľa Štefana Farkaša, ktorý projekt HAKA spustil, je zverejnenie videa dôležité najmä preto, že snímka zo záchrany mnohým nestačila a myslia si, že akcia prebiehala jednoducho a bezpečne.

"Ruku na srdce... Koľko ľudí by skočilo do Dunaja a ohrozilo svoj vlastný život? Policajti nie sú záchranári. Záchrana života v tomto prípade bola nadštandard k povinnosti policajtov," poznamenal s tým, že dobrovoľný zásah mohol pre nich skončiť veľmi zle. Keďže však žena nereagovala na to, že jej hodili záchranné koleso, museli sa muži zákona rozhodnúť veľmi rýchlo. Vo vode, ktorá má v marci len niekoľko stupňov nad nulou, išlo totiž o každú minútu.