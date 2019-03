Horor na Donovaloch: Vystrašená žena nechala lístok na recepcii, zúfalá prosba o pomoc

BANSKÁ BYSTRICA - Prosím, pomôžte mi, volajte políciu, som tu násilím, bojím sa, mám strach! Tieto slová si recepčná hotela na Donovaloch prečítala na lístku, ktorý jej na pulte nechala jedna z prichádzajúcich hostí. Okamžite kontaktovala políciu. Desivej scéne predchádzalo utrpenie. To však napokon vyvrcholilo v hotelovej izbe.

Všetko sa začalo v Banskej Bystrici. Ženu uplynulý piatok popoludní vylákal na stretnutie do nákupného centra 33-ročný muž. "Poškodená prišla na stretnutie autom a zaparkovala v podzemnej garáži, kam prišiel aj on na svojom aute," priblížila banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Prešli tri hodiny a začal teror. Muž jej mal násilím vziať kľúče od auta. Donútil ju, aby si sadla do jeho vozidla. Bezúčelne ju vozil po Zvolene.

"Počas toho ju bil päsťou, ťahal ju za vlasy a pod hrozbou násilia jej vzal mobil. Vo večerných hodinách sa s poškodenou vrátil do obchodného centra, kde ju nechal zamknutú vo svojom aute, bez mobilu a bez možnosti odísť z auta," opísala chvíle hrôzy hovorkyňa. Muž bol dôsledný. Jej auto preparkoval mimo nákupného centra. Potom so svojou obeťou smeroval na Donovaly. Zabezpečil tam ubytovanie v hoteli.

Lístok na pulte

Počas registrácie hostí recepčnou, sa poškodenej podarilo nechať na pulte recepcie lístok, na ktorom bol rukou napísaný text: „Prosím, pomôžte mi, volajte políciu, som tu násilím, bojím sa, mám strach! Pomôžte mi!!!“. Dvojica sa však už presunula do izby hotela. Tam muž vystrašenú ženu znásilnil.

Žene sa podarilo nechať odkaz na pulte recepcie. Zdroj: pixabay

"V tom čase už recepčná volala na políciu a pod zámienkou zlého parkovania, ich policajti vylákali von z hotela, kde mužovi obmedzili osobnú slobodu," objasnila Faltániová. Po vykonaní procesných úkonov muža vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely.

Ešte v nedeľu sudca okresného súdu rozhodol o jeho vzatí do väzby. "Vyšetrovateľ v Banskej Bystrici obvinil 33-ročného muža, občana Bulharska s evidovaným trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, zo zločinu znásilnenia, zločinu lúpeže, prečinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla," dodala policajná hovorkyňa. Za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody na 5 až 10 rokov.