Juraj (43) z Banskej Bystrice sa vyhrážal poštárkam: Teraz si vypočul verdikt súdu

V apríli minulého roku Čief prišiel na poštu v Banskej Bystrici, aby si vyzdvihol avizovanú zásielku. Zamestnankyňa mu ju odmietla vydať, pretože adresát na zásielke mal síce s Čiefom zhodné priezvisko, ale iné krstné meno. To Čiefa rozčúlilo a začal žene vulgárne nadávať, tykať jej a hrozil, že „si ju po robote počká a rozmláti jej hubu“. Pracovníčka zavrela okienko, privolala kolegyňu, aby aj ona Čiefovi vysvetlila, prečo mu nemôžu zásielku vydať. Aj kolegyňa zožala rovnakú spŕšku nadávok, pričom Čief vytiahol mobilný telefón, ako keby ich obe fotografoval a zopakoval, že „si ich po robote počká“. Situácia sa zopakovala aj v júni, keď sa Čief opäť dožadoval vydania zásielky, ale zamestnankyne pošty to odmietli z rovnakých dôvodov ako v apríli. Čief zopakoval vulgarizmy a hrozby. Pri odchode z pošty ešte kopol do konferenčných stoličiek.

Na Okresnom súde v Banskej Bystrici Čief vinu priznal a poškodeným poštárkam sa ospravedlnil. Dostal trest odňatia slobody na šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok. Zároveň mu súd prikázal nepriblížiť sa k poškodeným poštárkam na menšiu vzdialenosť ako päť metrov.

Voči rozsudku sa odvolal prokurátor a požadoval pre Čiefa nepodmienečný trest. Odvolací senát mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Čief sa na odvolacom konaní na vlastnú žiadosť nezúčastnil. Poškodené poštárky prišli, ale k prípadu sa nevyjadrili.