Milovníci módy, zbystrite pozornosť: FOTO Úlovok colníkov za desaťtisíce, vidíte rozdiel?

Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková, hliadka colníkov kontrolovala na hraničnom priechode Čunovo vozidlá prichádzajúce z Maďarska. "Zastavili bielu dodávky s českým evidenčným číslom. Vodič aj spolujazdec sa preukázali vietnamským cestovným pasom a dokladmi na povolenie pobytu v Českej republike. K prepravovanému tovaru predložili dodací list aj faktúru," uviedla.

V nákladnom priestore dodávky sa nachádzali papierové kartóny. Colníci sa ich rozhodli skontrolovať a nestačili sa čudovať. Našli športovú obuv, ktorá podľa hovorkyne vykazovala znaky porušenia práva duševného vlastníctva.

"Preto sa posádka auta v sprievode hliadky musela presunúť na Stanicu Colného úradu Bratislava – centrála, aby colníci mohli urobiť dôslednú kontrolu prepravovaného tovaru. Tá ukázala, že osoby prepravovali 780 párov športovej obuvi značky ADIDAS, ktoré však boli falzifikátmi," objasnila Adamčíková.

Nechali by ste sa oklamať? Zdroj: Colný úrad Bratislava

Informáciu potvrdili aj majitelia ochrannej známky. Vyjadrili sa, že ak by falzifikáty predali na trhu ako originály za pôvodnú cenu, škoda by sa pre nich vyšplhala na 54 600 eur. "Vo veci prebieha ďalšie konanie podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Páchateľom hrozí pokuta až do výšky 67-tisíc eur, prípadne trestné stíhanie," dodala hovorkyňa.

