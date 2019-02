Študent si poriadne zavaril: Filip si marihuanu schoval na školských záchodoch, s týmto nerátal

Plány mu však nevyšli podľa predstáv, toaleta sa totiž pokazila. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, pracovník sklenenú fľaštičku so sušenou rastlinou našiel v nádržke a vedenie školy zalarmovalo políciu. Privolaní policajti so služobnými psami priestory školy prehľadali, žiadne ďalšie podozrivé látky nenašli. Zo zaisteného množstva by sa dalo pripraviť minimálne šesť dávok. Študentovi teraz hrozí až päťročný trest.