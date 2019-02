Pod bratmi (11, 12) sa prepadol ľad: Jan za nimi vybehol v montérkach a ponožkách, záchranár varuje

Ak by Jan Máj v onen deň neodišiel z práce skôr, uviaznutých súrodencov by zo studenej vody vedel len málokto vyslobodiť. Ich záchranca pre denník.cz opísal, že cestou z práce vyzdvihol svoje ratolesti zo školy, potom mal v pláne opravovať dom situovaný oproti rybníku. „Žena tak pre chlapcov nemusela, a bola doma o pol hodiny skôr. Keď šla domov, videla štyri deti, z toho dve na ľade. Len sa otočila, chlapci boli pod vodou. Hneď pre mňa bežala, pretože ja by som ich nepočul, mal som pustené rádio,“ spomína na udalosť Jan.

Zdroj: Getty Images

Topiacim sa deťom tak vybehol na pomoc odetý len v montérkach a ponožkách. Keď sa k nim priplazil, starší z nich sa začal potápať. „Ako som chcel po ňom siahnuť, tak sme sa všetci traja prepadli. Podarilo sa mi odraziť odo dna a chlapcov vytiahnuť na breh,“ pokračuje muž, podľa ktorého bol rybník hlboký necelé dva metre.

Len čo boli bratia v teple a suchu v dome neďaleko rybníka, Jan zavolal sanitku. „Oboch súrodencov sme previezli podchladených na detské oddelenie rumburskej nemocnice,“ uviedol hovorca záchrannej služby Prokop Voleník. Podčiarkol, že po páde do studenej vody môže dôjsť k hypotermálnemu šoku, teda k podchladeniu. „Pri ňom dochádza k stiahnutiu ciev, ktoré môže skončiť až ich kŕčmi, v najhoršom prípade potom smrťou,“ doložil s tým, že preto v takýchto prípadoch rozhodujú sekundy.

Zdroj: Getty Images ​

Po tomto nešťastí, ktoré sa stalo v českom meste Krásná Lípa v okrese Děčín v Ústeckom kraji, sa ukázalo, že deň pred chlapcami boli na rybníku rybári. Tí do ľadu vysekali dieru, aby mali ryby dostatok kyslíka. Zatiaľ čo ich ešte slabnúci ľad uniesol, pod deťmi sa zrejme prepadol kvôli otepleniu. Záchranári v tejto súvislosti varujú, že bezpečná hrúbka ľadu musí mať od 12 do 15 centimetrov. Zdôrazňujú, že často ju skresľuje zasnežená plocha.

Statočnému mužovi sa prostredníctvom Facebooku poďakoval starosta mesta Jan Kolář. Starostovo poďakovanie však nezostalo len pri slovách. „Ako poďakovanie sme pánovi Májovi kúpili nový telefón, o svoj starý mobil totiž pri záchrane chlapcov prišiel,“ oznámil Kolář.