Tragický pád zo schodov: FOTO Mamička (†22) znášala kočík, bábätko prežilo vďaka jednej veci

NEW YORK - Či sa pod tragédiu podpísali zranenia v dôsledku pádu zo schodov alebo zdravotné problémy, je nateraz nejasné. Malaysia Goodsonová vo veku 22 rokov zomrela krátko po prevoze do nemocnice. Jej brat tvrdí, že v čase schádzania do stanice metra mala okrem kočíka plné ruky tašiek.

Miestna polícia uvádza, že ženino telo bolo objavené v pondelok večer na nástupišti Siedma avenue na 53. ulici v New Yorku. Malaysia v čase tragédie znášala kočík, v ktorom ležala jej ročná dcérka. Rhylee bola po nešťastí len ľahko zranená. Podľa tamojších autorít ju zachránilo to, že v ňom bola pripútaná.

Na snímke je zosnulá Malaysia Goodsonová. Zdroj: Twitter/MarissaAlter

Spravodajská stanica BBC uvádza, že dosiaľ nie známe, či Malaysia zomrela na následky pádu alebo či trpela zdravotnými ťažkosťami. Jej brat však pre miestny denník povedal, že jeho sestra bola na nákupoch a mala "veľa tašiek a bábätko v kočíku".

Čítajte aj: Slovenka sa stala obeťou sexuálnych zverstiev v Taliansku: Možný motív, prečo ju expartner mučil

Jej život vyhasol krátko po tom, ako bola prevezená do nemocnice. V New Yorku je celkovo 472 staníc, no až trištvrtina z nich je ťažko prístupná. Potvrdil to prieskum, z ktorého vyplynulo, že ide o najhorší pomer v celej krajine.