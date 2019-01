AKTUÁLNE Za Oravskou Polhorou havaroval autobus plný detí, čelná zrážka s autom

Zranenia rôzneho rozsahu utrpela podľa hasičov osoba, ktorá sa nachádzala v osobnom automobile. "Z cestujúcich v autobuse nebol nikto zranený. Hasiči poskytli zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Na miesto udalosti smeruje aj evakuačný autobus HaZZ," informovali hasiči v príspevku krátko po udalosti.

Polícia na sociálnej sieti neskôr doplnila, že zranenia utrpel aj vodič autobusu, nemalo by však ísť o nič vážne a mal by byť v poriadku. V autobuse sa nachádzalo 47 poľských detí vo veku od 7 do 13 rokov. Cesta je aj naďalej neprejazdná.

Správu budeme aktualizovať.