Mladík chcel skočiť do rozvodneného Dunaja: Policajti mu v tom zabránili, poslal im dojímavý odkaz

Pred pádom do Dunaja zachránili mladého muža policajti.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

BRATISLAVA - Okolie, kamaráti ani rodina. Nič z toho nebolo pre mladého muža dosť silným dôvodom na to, aby neukončil svoj život. Čo sa dialo v jeho hlave v osudnú chvíľu, vie len on sám, no mal obrovské šťastie. V čine, ktorý mohol byť pre neho úplne posledným, mu totiž zabránili policajti. Cenu života si uvedomil už na druhý deň a mužom zákona adresoval slová vďaky.