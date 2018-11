FOTO Skokom do Dunaja chcel ukončiť svoj život: Dramatická záchrana mala nečakaný koniec

Policajti skočili do Dunaja za mužom, zachránili mu život.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA - Nechcel už ďalej žiť, rozhodol sa teda, že všetko ukončí skokom do studenej vody rieky Dunaj. Len 35-ročný Bratislavčan sa vydal na Starý most a ešte predtým, než dorazili policajné hliadky, urobil osudný krok vpred. Napriek tomu, že podobné príbehy nemávajú šťastné konce, tento je iný. A to najmä vďaka odvážnym policajtom.