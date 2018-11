Šokujúce slová najmocnejšieho bossa mafie na súde! Za vraždou Sýkoru mohla byť tajná služba

Podľa vlastných slov nevie, kto v skutočnosti zastrelil Miroslava Sýkoru, dokonca ani to, s kým sa mal v osudný deň stretnúť v hoteli Holiday Inn.

"V ten deň sme sa stretli dopoludnia v hoteli Danube, odkiaľ išiel na to stretnutie. Odchádzal v dobrej nálade s tým, že sa tam zdrží približne hodinu. Z toho usudzujem, že sa mal stretnúť s niekým, koho dobre poznal, ale kto to bol naozaj neviem. Zostali sme v hoteli a až tam sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo, že je Miro mŕtvy," uviedol Lališ.

Zdroj: Vlado Anjel

Na stretnutie mal ísť pôvodne podľa Lališa so Sýkorom Peter Čongrády, no ten mal iné povinnosti. "Nič zo správania sa pána Sýkoru nenasvedčovalo tomu, že by mal obavy o svoj život. Nechodil nikam s ochrankou, ani nič podobné," doplnil Lališ. Dodal, že pochybuje o objednávke vraždy od Ľuboša Ferusa, pretože so Sýkorom mali takmer súrodenecký vzťah.

"Ja osobne si myslím, že Ferus sa na tomto skutku nepodieľal, pretože Miro sa k nemu správal ako k mladšiemu bratovi. Dokonca za ním chodil do Nitry tesne pred vraždou, aj sám, aj na viac dní," dodal Lališ. "O tejto verzii vraždy som v tých rokoch nepočul. Samozrejme, že každý deň prichádzali nové a nové informácie o tom, kto za tým mohol byť, ale až do dnešných dní skutočne neviem, kto mohol byť vrahom," uzavrel.

Bola za tým tajná služba?

Lališ alias Kýbel opísal na súde aj to, čo sa o vražde hovorilo medzi ľuďmi z okolia Sýkoru. "Prikláňali sa k tomu, že by za tým mohla byť tajná služba. To bola najvážnejšia hypotéza. Každý deň totiž prišiel niekto s nejakou novou verziou, tak vtedy fungovala Bratislava," povedal Lališ. Podĺa neho každý vedel, že Sýkora mal s tajnou služnou kontakty.

Na predošlých pojednávaniach v tomto prípade vypovedali aj Mikuláš Černák, Miloš Kaštan alebo Ladislav Bališ. Pred súdom stoja v kauze vraždy Miroslava Sýkoru štyria obžalovaní. Ľuboš Ferus označovaný za šéfa podsvetia v Nitre, bol podľa obžaloby organizátorom vraždy, Marek Lupták., Richard Benčič a Milan Majtan sa na skutku podieľali ako spolupáchatelia.

Zdroj: Vlado Anjel

Všetci štyria obžalovaní svoju vinu odmietajú. Podľa prokuratúry tvorili štyria obžalovaní skupinu, do ktorej patrili dnes už nebohí Peter Križanovič, prezývaný Duran, a Radoslav Lupták, policajt a brat Mareka Luptáka. Na vražde Sýkoru mal údajne záujem predovšetkým Duran, pričom išlo o spor o vplyv v podsvetí a zisky z nezákonnej činnosti.

Duran nakoniec zahynul krátko po Sýkorovi pri výbuchu auta, Radoslava Lupták zastrelili. Miroslav Sýkora je považovaný za zakladateľa zločineckej skupiny sýkorovcov. Zastrelili ho vo februári 1997 na parkovisku pred bratislavským hotelom Holiday Inn. Na následky zranení zomrel v nemocnici aj jeho vodič Peter R.