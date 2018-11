Vážna nehoda v Trnave: Policajti viezli obvineného do Leopoldova, narazilo do nich osobné auto

TRNAVA – Pri vážnej dopravnej nehode na Nitrianskej ulici v Trnave sa dnes popoludní zranili dvaja policajti, ďalej obvinený, ktorého eskortovali do väzby v Leopoldove a vodič, ktorý na križovatke narazil do policajného vozidla s právom prednosti v jazde.

Podľa trnavského krajského riaditeľa polície Patrika Kupca smerovali tri policajné vozidlá s pustenými svetelnými aj zvukovými výstražnými znameniami z Trnavy do Leopoldova, kde mali odviezť obvineného. Na svetelnej križovatke do jedného z vozidiel kolóny narazilo osobné auto so seneckým evidenčným číslom. Vodič tohto auta, pravdepodobný vinník nehody, bol po zrážke v šoku, dvojica policajtov skončila s ľahšími zraneniami. Obvinený bol s vážnejšími zraneniami ihneď prevezený do nemocnice.