Falošná daňová kontrolórka Monika (28) doúradovala: Nad jej praktikami budete krútiť hlavou

BRATISLAVA - Bola vynaliezavá, no spravodlivosť ju napokon aj tak dobehla. Monika (28) z Rimavskej Soboty si našla vlastný spôsob, ako si privyrobiť. Vďaka pohotovej reakcii zamestnancov jedného z hypermarketov v bratislavskej Petržalke jej však polícia klepla po prstoch. Objasnili tak hneď niekoľko prípadov, ktoré sa týkali falošných daňových kontrol.

Monika nemala porušiť zákon len raz. Trúfnuť si mala hneď šesťkrát. "Menovaná čelí obvineniu doposiaľ zo šiestich skutkov, ku ktorým došlo na území Bratislavy v mesiacoch september a október 2018," informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Ako ďalej priblížil, vyšetrovateľ voči žene vzniesol obvinenie zo zločinu krádeže spáchaného závažnejším spôsobom konania.

Hra na kontrolórku

Jej praktiky by však mnohým ani len na um nezišli. Ešte 6. októbra na obed vošla dnes už obvinená do jednej z predajní v obchodnom centre na Einsteinovej ulici. "Pod zámienkou vykonania finančnej a daňovej kontroly požadovala od zamestnankyne prepočítanie finančnej hotovosti a predloženia príslušný daňových podkladov, čím ju uviedla do omylu," priblížil M. Szeiff. Keď sa však na chvíľu zamestnankyňa venovala inému zákazníkovi, žena ukradla hotovosť vo výške 1600 eur. Z predajne potom odišla.

O dva neskôr chcela svoj čin zopakovať, no nevyšlo jej to. V hypermarkete na Panónskej ulici sa opäť predstavila ako pracovníčka daňovej kontroly, od zamestnankyne považovala predloženie daňových dokladov a prepočítanie tržby. "Pri manipulácii s finančnou hotovosťou odcudzila hotovosť vo výške 1.360 eur, s ktorou chcela následne z priestorov prevádzky odísť," uviedol policajný hovorca. V odchode jej však zabránili zamestnanci, ktorí privolali políciu. Skončila v cele policajného zaistenia.

Na rováši toho mala viac

Polícía informovala, že žena sa takto mala obohatiť aj 5. októbra. V predajni potravín na Nám. 1. mája mala ako pracovníčka finančnej kontroly požadovat sprístupnenie registračnej pokladne. Odniesla si 850 eur. V tomto prípade podľa slov Szeiffa vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z trestného činu krádeže.

Iné povolanie si privlastnila aj 26. septembra, kedy si odniesla 240 eur, 27. septembra odsudzila hotovosť vo výške 1450 eur, a 30. septembra vzala 1255 eur. To všetko pod zámienkou, že je pracovníčka daňového úradu a že ide vykonať daňovú kontrolu.

Žena predstierala, že je niekto iný.

Falošnej daňovej kontrolórke v prípade preukázania viny hrozí až desaťročný pobyt za mrežami."Obvinená sa v týchto prípadoch mala dopúšťať trestnej činnosti páchanej závažnejším spôsobom konania – konkrétne prisvojenie si cudzej vecí tým že sa jej zmocnila za využitia ľsti spočívajúcej vo vydávaní sa za pracovníčku daňového úradu," ujasnil policajný hovorca.

Ďalšia trestno-právna zodpovednosť je v súčasnej dobe predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Obvinená je v súčasnej dobe stíhaná väzobne.