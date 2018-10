Policajné VIDEO z naháňačky: Opitý vodič omotal svojho tátoša okolo trafostanice, miliónová škoda

Hovorkyňa Policajného zboru ČR Vladimíra Šrýtrová priblížila, že keď jej kolegovia okolo jedenej hodiny ráno prechádzali ulicou Vratislavická, vozidlo Bentey Continental bielej farby, ktoré išlo v protismere, smerovalo od kruhového objazdu do centra mesta. Hliadku oslepilo diaľkovými svetlami.

Keďže ho policajti predtým videli zaparkované pred barom, rozhodli sa, že vodiča podrobia bežnej kontrole. Keď si však šofér luxusného vozidla uvedomil, že má v pätách políciu, výrazne zvýšil rýchlosť.

Policajti následne podali o prenasledovaní vozidla hlásenie operačnému stredisku. Vodič však pokračoval v rýchlej jazde a ignoroval svetelné i zvukové výstražné signály na zastavenie. Ďaleko ale nezašiel. Nezvládol zákrutu a čelne narazil do trafostanice. Ukázalo sa, že vo vozidle nesedel sám.

„Po príchode policajtov k dopravnej nehode, vystúpil vodič i jeho spolujazdkyňa,“ uviedla hovorkyňa s tým, že napriek tomu, že obaja boli bez viditeľných zranení, na inkriminované miesto privolali i sanitku.

Z dychu vodiča, ktorý tvrdil, že nepil, bol cítiť alkohol

Z dychu 40-ročného vodiča razil alkohol. „Dychová skúška bola pozitívna s nameranou hodnotou takmer 1 promile,“ povedala Šrýtrová. No muž stále tvrdil svoje, že žiaden alkohol pred jazdou nepil. Opakovanej dychovej skúške sa odmietol podrobiť s tým, že súhlasil s odberom krvi. Prípad následne prevzali policajti zo Skupiny dopravných nehôd.

Opitý vodič môže ísť za mreže až na tri roky

Predbežná škoda na vozidle bentley bola vyčíslená na 5 miliónov českých korún (cca 193 640 eur). Ak odber krvi potvrdí, že hodnoty budú do 1 promile, vodičovi hrozí pokuta vo výške od 2 500 do 20- tisíc korún, zákaz riadenia na dobu od 6 mesiacov do 1 roka. V prípade, že by hodnota bola nad 1 promile, išlo by už o prečin "Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky" a šoférovi by hrozil za dopravnú nehodu spôsobenú pod vplyvom alkoholu trest odňatia slobody od 6 mesiacov až na 3 roky.