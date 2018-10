Chladnokrvný tyran: FOTO Marian dobodal svoju ženu (†30), v dome bola aj ich dcérka

Faye (†30) a Marian (32) Calimanovci sa spoznali v roku 2013. O dva roky neskôr spečatili svoju lásku svadbou, ktorú zaplatila nevestina matka Stella Williamsová (50). Tá svojho zaťa opísala ako zdvorilého muža, ktorý mal úctu k ľuďom a vždy sa prezentoval len v tom najlepšom svetle.

Rodinná idylka však netrvala dlho. Marian začal byť agresívny a navyše chorobne žiarlivý. Svoju polovičku na Vianoce v roku 2016 sotil zo schodov.

Faye Calimanová (†30) Zdroj: FB/Faye Caliman

Stella pre britský denník povedala, že o tom, že jej dcéra je zaťom terorizovaná, sa prvýkrát dozvedela na jar v roku 2017, kedy na jej tele spozorovala modriny.

Manželia Calimanovovci Zdroj: FB/Faye Caliman

„Jedno oko mala napuchnuté a na krku mala podliatiny. No keď sme sa jej na to opýtali, povedala, že na svojom manželstve pracuje. Teraz by som si želala, aby som na ňu vtedy vyvíjala oveľa väčší tlak, aby od neho odišla,“ povedala zlomená matka.

Zdroj: FB/Faye Caliman

Faye tak spravila v marci 2018. Po rozchode začala žiť nový život. Presťahovala sa a našla si novú prácu v telemarketingu. Žiaľ, po šiestich týždňoch ju Marian v dome napadol nožom. Kriminálnik svoju ženu bodol do tváre, krku, brucha, chrbta i srdca. Ich 2-ročná dcérka sa v tom čase nachádzala na poschodí domu.

„Ocko maminku udrel do hlavy,“ povedalo dieťa, ktoré sa na poschodí dívalo v televízii na rozprávku, no počulo krik. Nazlostený Marian vraj útočil takou silou, že zlomil čepeľ noža.

Zdroj: FB/Faye Caliman

Po ohavnom čine si vzal kameru a svoju ženu začal natáčať. Bola schúlená na pohovke a prosila, aby sa nad ňou zľutoval. Vrah potom poslal svokre textovú správu, že sa za všetko ospravedlňuje.

Dievčatko vychováva babička Stella. Faye mala okrem nej ešte dve ďalšie deti, ktoré žijú s ich otcami. Zahraničné médiá informovali, že Marian Caliman si bude odpykávať doživotný trest.