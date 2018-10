Tragické nešťastie v okrese Skalica: Postrekovací stroj spadol na pracovníkov, jeden mŕtvy

"Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo zistené, že postrekovací stroj spadol na dvoch pracovníkov, ktorí vykonávali servis, v tom čase sa už osoby nachádzali mimo stroja," uviedla odborná inšpektorka HaZZ v Trnave.

Na mieste udalosti sa nachádzala záchranná zdravotná služba. Jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, druhá ťažké zranenia. "Zranenú osobu hasiči pomohli naložiť do vozidla záchrannej zdravotnej služby. Postrekovací stroj bol zabezpečený proti pohybu a unikajúcu látku z postrekovača zachytili do zberných nádob. Na mieste udalosti zasahovali hasiči z Holíča," doplnila Kedrová.