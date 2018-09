Vrchol drzosti, hody sa konali na posvätnom mieste: Párky s pivom na židovskom cintoríne

Fakt, že návštevníci hodovali uprostred miesta posledného odpočinku je pre Židovskú obec neospravedlniteľný. "Nie je to len porušenie zásad židovského náboženstva ale považujeme to zlyhanie elementárnych zásad dobrých mravov a úcty k pietnym miestam. Nehovoriac o tom, že vlastníkom nehnuteľného pozemku je Ústredný Zväz židovských náboženských obcí na Slovensku ", uviedol predseda Igor Rintel. V obci Zlaté Klasy sa podarilo zachrániť sedemnásť náhrobných kameňov. Tvoria malé lapidárium. Zdroj: pamiatkynaslovensku.sk/Hana Farkašová

Za udalosťou nedali bodku, zväz podáva na neznámeho páchateľa či viacerých páchateľov trestné oznámenie. "Existuje totiž vážne podozrenie zo spáchania niektorého alebo viacerých z trestných činov, v zmysle Trestného zákona (a to aj vzhľadom na protiprávne zabratie a užívanie pozemku alebo pozemkov vo vlastníctve oznamovateľa), najmä (nie však výlučne) trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku uvedeného v § 365 Trestného zákona, jedným alebo viacerými neznámymi páchateľmi " vysvetlil I. Rintel.

Zväz orgány žiada, aby vo veci konali a udalosť preverili. To, že občania si na cintoríne postavili atrakcie vrátane nafukovacieho hradu, rozložili stánky s občerstvením aj lavice, však rozhnevalo aj verejnosť. "Nie som Židovka, ale toto je absolútny vrchol. Niečo otrasné, neúctivé... A to nehovorím o tom, že to návštevníkom medzi tými hrobmi vážne chutilo?!" okomentovala na sociálnej sieti Adriána. Komentujúci poznamenali, že hody sa na území cintorína dokonca nekonali prvýkrát.

Čo na to obec?

Starosta obce Otto Csicsay sa vyjadril, že vzniknutá situácia ich neteší a priznal, že chyba skutočne nastala na strane obce. "Hody sa na tom mieste konajú cez 30 rokov, ale nie je to priamo na cintoríne, ale za ním," uviedol s tým, že tentokrát stánky a lavičky umiestnili skutočne nešťastne, veľmi blízko cintorína.

"Určite nie je za tým hanobenie," povedal. Podľa jeho slov sa o miesto v obci celoročne starajú a do budúcna sa podobná situácia nebude opakovať. Objasnil, že situáciu budú riešiť a na pláne je aj stretnutie s druhou stranou.

O židovský cintorín na území obce Zlaté Klasy sa od konca druhej svetovej vojny nikto nestaral. V 90. rokoch 20. storočia však zakročila miestna samospráva a dala parcelu vyčistiť. Zachrániť sa podarilo sedemnásť náhrobných kameňov, v súčasnosti tvoria malé lapidárium. Na Slovensku je celkovo zachovaných 693 židovských cintorínov. Mnohé padli za obeť vandalom a rozkrádali ich.